Chokeret over tv-kendis: 'Tænk at være så stor en taber'

'Hva så man ska du kneppes eller hva'.

Sådan lød en besked, der lørdag aften dukkede op i indbakken hos Nikita Klæstrup.

Afsenderen var Alex Porsing, der tidligere har vundet TV2-programmet 'Danmark har talent' og for nylig kunne opleves i Dplay-serien 'Drengerøv i verdensklasse', der fulgte hans liv.

Nikita Klæstrup var langt fra imponeret over beskeden, som hun valgte at dele i en story på Instagram.

'Tænk at være en så stor taber. Pinligt,' skrev hun på det sociale medie.

Det satte gang i en lavine af både ros - og også tilsvininger - hos Nikita Klæstrup, der delte en række beskeder på sin story.

'Tænk og være så stor en taber at ligge det op din so,' lød en besked fra Alex Porsings manager, Christian Morgen Larsen.

Alex Porsing var hovedperson i Dplay-serien 'Drengerøv i verdensklasse'. Foto: Krestine Havemann/Dplay

Alex: Ville starte en debat

Ekstra Bladet har været i kontakt med Alex Porsing, der dagen derpå ikke fortryder beskeden. Ifølge ham selv fik han nemlig lige præcis det ud af det, som han ville: en debat om MeToo.

- Jeg synes, det er forudsigeligt. Der er ikke sket noget, jeg ikke regnede med, siger han.

- Hvorfor sendte du beskeden?

- Fordi jeg er ved at være så fucking træt af det her MeToo-krænkelsespis fra piger som Nikita. Det er jo sort på hvidt. Man er jo naiv, hvis man ikke kan se, at hun udnytter situationen til sin egen fordel for at skabe mere medietid, fordi hun er irrelevant.

- Hun udnytter det til at forhøje sin egen markedsværdi i mediebranchen og få medhold fra nogle piger, der reelt set har nogle problemer. Jeg synes, at fokus skal være på dem, der reelt bliver krænket, for det er det, debatten bør handle om.

- Men kunne det ikke være, at hun reelt set blev krænket?

- Nej. Det tror jeg ikke.

- Og hvis hun gjorde, hvorfor svarede hun så ikke og spurgte, hvorfor jeg skrev sådan? Hun delte det jo lige med det samme. Det var to minutter efter. Nøjagtig som jeg forudsagde, siger han og fortæller, at han har en kæreste, som han er glad for, og som også griner af det hele.

Discovery tager afstand Hos Discovery Networks Danmark, der står bag Dplay og serien 'Drengerøv i verdensklasse' om Alex Porsing, finder man heller ikke kommentaren fra tv-kendissen specielt sjov. 'Discovery tager skarpt afstand fra kommentarer og adfærd af sexistisk og diskriminerede karakter. Derfor ville det i vores optik også være passende, at både Alex Porsing og hans manager, Christian Morgen Larsen (som ifølge Nikitas story også skrev til hende, red.) giver Nikita Klæstrup en undskyldning,' skriver PR- og kommunikationschef Lena Bøgild til Ekstra Bladet og fortsætter: 'Det er korrekt, at vi har lavet et program til Dplay, der handler om Alex Porsing og hans karriere som freestyle-motorcrosskører. Der var tale om en enkeltstående serie, og vi kommer ikke til at lave flere programmer med ham til vores kanaler.' Lena Bøgild skriver, at det ikke er på grund af lørdagens hændelse, at der ikke kommer flere programmer. 'Beslutningen var allerede taget, men der er ingen tvivl om, at episoder som denne er med til at understrege, at det var den rigtige beslutning.' Nikita Klæstrup fortæller til Ekstra Bladet, at Discovery Networks Danmark bør fjerne serien helt fra Dplay. Det er dog umiddelbart ikke noget, der kommer til at ske. 'For nu har vi ingen planer om at fjerne programmet fra Dplay, da det ikke indeholder nogle diskriminerende eller sexistiske udtalelser og udelukkende har fokus på Alex Porsings karriere som freestyle motorcrosskører,' skriver Lena Bøgild. Vis mere Luk

Alex Porsing fortæller, at det var ham, der sendte beskeden fra både ham selv og manageren for at snyde Nikita. Han siger, at han har fået masser af positive henvendelser fra både mænd og kvinder, der synes, at det er godt, at han starter debatten, og han er glad for, at han er endt midt i en shitstorm.

- For nu kan jeg få lov til at fortælle, hvad jeg synes, idéen med alt det her MeToo-pis er; og det er, at det er løbet fuldstændig af sporet. Folk skal passe deres egen tallerken, slappe af, spise et stykke sandkage og lukke røven. For der er problemer i verden, der er meget værre end Nikita Klæstrup og hendes fucking pis-problemer. Jeg kunne ikke være mere ligeglad.

Discovery mener, at du og din manager bør undskylde til hende. Vil I det?

- Nej. Overhovedet ikke. Hun bør sige undskyld til de 179.000 mennesker, der følger hende på Instagram, fordi hun manipulerer dem til at forøge sin egen markedsværdi i mediebranchen.

Chokeret Nikita: Ingen harmløs joke

Privat danner Nikita Klæstrup par med Casper Kofod. Foto: Henning Hjorth

Nikita Klæstrup fik sig noget af en overraskelse, da beskeden lørdag aften dukkede op i indbakken.

- Jeg blev chokeret. Jeg troede, jeg var kommet væk fra den slags kommentarer. Jeg har trukket mig ret meget fra sexismedebatten, netop fordi jeg ikke kan holde den slags kommentarer ud, og dem får man desværre ret mange af med det formål at provokere. De mænd ved, at man ikke ønsker det, siger hun.

Nikita Klæstup fortæller, at hun tidligere har anmeldt den slags beskeder, men Instagram gør sjældent noget ved det.

- Så jeg vurderede lidt, at den offentlige gabestok var min mulighed for at sige, at det her ikke var i orden, siger hun.

Grænseoverskridende og ubehageligt

Nikita Klæstrup giver ikke meget for forklaringen om, at det skulle være en joke fra Alex Porsings side.

- Hvis vi skal tage det helt fra starten, så lad os sige, at han mente det som en joke. Ét er, at der absolut ikke er noget morsomt ved det - det tror jeg, at de fleste vil give mig ret i. Derudover er det meget tydeligt, at jeg ikke er en modtager, der vil finde det underholdende.

- Hvis man ved lidt om mig - som han tydeligvis gør - så ved man, at jeg vil finde den slags ting grænseoverskridende og ubehageligt. Selv hvis det bare var en joke, så satte jeg ikke pris på den, og så ville den korrekte respons - i hvert fald fra dem jeg kender - hvis en joke ikke lander, være, at man beklager og laver en mental note om, at personen ikke synes, at det var sjovt.

Ingen harmløs joke

I stedet tager Alex Porsing det personligt, hvilket bekræfter Nikita Klæstrup i, at det ikke bare var en joke og i stedet bunder i et negativt syn på kvinder.

Hun henviser til et blogindlæg fra Psychology Today, der gennemgår en række undersøgelser om, at sexistiske jokes og kommentarer aldrig bare er dét.

Efterfølgende har hun fået masser af positive henvendelser fra kvinder, der takker hende for at sætte fokus på det her. Der har dog også været negative beskeder, som hun har delt på Instagram.

- Det bekræfter bare, at det ikke var en harmløs joke. Jeg har fået max ti beskeder, der skifter mellem, at jeg er en medieliderlig kælling og at skrive, at de vil gøre andre ting ved min krop, som jeg ikke er interesseret i. Men 99 procent af alle beskeder har været enormt positive og støttende.

- Men der har været den slags beskeder fra ham og hans omgangskreds, som nok vidner om, hvordan de ser kvinder.