Christian Degn er nybagt far: Giver sønnen særpræget navn

I begyndelsen af juni blev den tårnhøje TV 2-vært Christian Degn far for første gang, men allerede nu har han og kæresten Trine styr på, hvad deres lille søn skal hedde.

De har således valgt et - for et lille barn - noget særpræget og gammeldags navn, der dog falder ind i tidens trend med at give klassiske af slagsen, som man i dag ellers mest støder på hos ældre generationer.

Ifølge Danmarks Statistik var eksempelvis Karl, Alfred, Arthur, Valdemar, Aksel, Viggo og Otto således i top 20 for drengenavne i 2021.

Christian Degn har lagt et billede på sin Instagram-profil, hvor han afslører, hvad navnet på knægten er - og ikke mindst hvem purken er opkaldt efter.

'Vagn fra 2022 møder Vagn fra 1935. Vores søn er opkaldt efter sin oldefar', skriver Christian Degn.

Ved at slide på pilene i nedenstående opslag kan du se en video, hvor oldefar-Vagn møder baby-Vagn for første gang. Artiklen fortsætter nedenunder.

Kiggede mærkeligt

Degn fortæller til Ekstra Bladet, at det ikke har været uden grundige overvejelser, at den nyfødte skal hedde Vagn, og at det oprindeligt var hans idé:

- Jeg sagde det med det samme til Trine, da jeg vidste, at det var en dreng. Hun kiggede mærkeligt på mig. Vi har da også lige skullet trække vejret et par gange over at give det navn. Når navnet er så specielt for en nyfødt, så har vi da haft tanker om, hvorvidt vi giver vores barn et benspænd.

- Men for os er det vigtigste, at navnet har noget med rødder at gøre. Jeg ved godt, det kan være svært at se en baby, der hedder Vagn, for sig. Men efterhånden fik jeg overbevist Trine om, at det var en virkelig god idé - at rødder betyder noget. Alle vil jo være venner med Vagn. Det er også dejligt jordnært, fortæller tv-værten.

Det var en træt Christian Degn, der i begyndelsen af juni kunne byde velkommen til en nyfødt dreng - han og kæresten Trines førstefødte, der får navnet Vagn Johst Degn. Privatfoto

Ny basket-stjerne

Det var også på tale at opkalde lille Vagn efter Christian Degns far, Jens, men Jens selv syntes, at de nybagte forældre skulle vælge Vagn, og der var da også en tåre i øjenkrogen hos oldefar, da den lille pode blev præsenteret for familien i Jylland denne weekend.

- Det er jo meget på mode at opkalde efter oldeforældre og give klassisk nordiske navne - og ofte med én stavelse. Men Vagn er der ikke mange, som bliver kaldt, så nu starter vi en bølge!, griner Degn.

Han fortæller, at det har været monsterfedt at blive far.

- Ja, det er kæmpe optur. Han er simpelthen så sød. Vi har fået en søn, som ikke er så svært at håndtere - men det bliver han sikkert senerem griner tv-værten.

Christian Degn føler i øvrigt behov for at påpege, at han i forbindelse med sønnikes fødsel opgav en forkert højde til Ekstra Bladet. Lille Vagn blev angivet til 49 cm., men det var for lidt, og her et par uger efter måler han hele 56 cm., hvilket er i den høje ende for en så ung baby.

- Trine er 1.86 meter høj, så han bliver helt sikkert en lang dreng. Jeg er sikker på, at vi om mange år har en basketstjerne ved navn Vagn Degn, griner Christian Degn, der selv måler 208 cm.

Parret mødtes i slutningen af juni 2021, og her knap et år efter er Chrisitan Degn og Trine Johst Vammen blevet forældre. Privatfoto

