Christian Degn om vildt år: - Det er det absolut største

Tv-værten Christian Degn har haft et vildt år på skærmen. Måske et af de vildeste i sin karriere, mener han selv.

Med programmer som 'Nybyggerne', 'Hvem vil være millionær' og 'Hjertegalla' er 2021 ikke gået stille for sig - og så runder den 42-årige vært året af med en værtstjans på TV 2's musikalske nytårsprogram, 'Nytårsplaylisten'.

Men det største ved det forgangne år er at have fundet kærligheden.

- Nu bliver det helt sukkersødt. Jeg har jo fået en kæreste, Trine, og det er absolut det største, der er sket i 2021. Hende er jeg megaglad for, og jeg håber, at 2022 byder på, at vi flytter sammen, siger han.

Christian Degn mødte sin Trine ved hjælp af kollegaen Mette Helena Rasmussen, som er dommer i 'Nybyggerne'. Hun satte ham nemlig i udbud hos sine Instagram-følgere.

- Vi mødes en sommerdag i København, hvor vi omgående falder i snak. Trine bor i Odense, og efter vores første date sagde jeg, at hun også bare kunne blive til i morgen. Det ender med, at daten begynder fredag og slutter mandag, siger Christian Degn.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christian Degn og kæresten Trine, som han satser på et flytte sammen med i 2022. Foto: Mantas Hesthaven

Meget taknemmelig

Også arbejdsmæssigt har 2021 givet Christian Degn sommerfugle i maven.

- Sidste år sad jeg hen over vinteren og julen og var dybt bekymret for, hvad jeg skulle tjene penge på i det kommende år på grund af alle de nedlukninger, vi havde. Men jeg har bare været megaheldig at lave vildt meget tv, og det er jeg så taknemmelig for.

- Hvad har været årets højdepunkter for dig?

- Ud over at møde Trine er en stor ting at have oplevet EM-fodboldkamp på hjemmebane med en rigtig god ven. Vi var inde og se den sidste kamp, som vi vandt stort over Rusland, siger Christian Degn.

- Mod Rusland var det så utroligt smukt at vinde og mærke den vilde energi, der var, når 20.000 tilskuere pludselig lød som 80.000. Vi stod i epicentret af en forløsning for hele landet. For alle os, der havde oplevet Christian Eriksen falde om, gav det på en eller anden måde en sportslig retfærdighed.

Folk har travlt med andre

- Hvad har du lært i eller af det år, der er gået?

- Selv om jeg jo godt ved, at vi er forskellige, har det slået mig flere gange det her år, hvor forskellige vi er. Hvordan vi oplever ting og reagerer forskelligt. I hele den vigtige debat om MeToo, der er, kan folk have enormt travlt med at sige, hvordan andre skal have det, eller hvordan andre skal takle en udfordring i livet.

- Vi kommer alle sammen fra forskellige steder med forskellige ting i bagagen, og derfor har vi forskellige måder at gå til livet på. Og så skal vi måske blive bedre til at starte sætninger med et 'jeg' i stedet for 'man'.

Christian Degn blev i 2021 også nomineret til en spøjs pris. Læs meget mere om det her.