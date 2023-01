Christiane Schaumburg-Müller deler stor nyhed

Christiane Schaumburg-Müller løfter nu sløret for flere detaljer i forhold til sit kommende bryllup.

Det sker i en story på Instagram, hvor den tidligere 'Vild med dans'-vært skriver, at hun skal giftes med sin forlovede, rigmanden Daniel Åxman.

'Shit teksten var ikke ment som at vi er med baby! Det er mig, der skriver, som jeg taler! 2023 baby!!!!! (Meaning: shit hvor jeg glæder mig for vi skal freaking giftes!!!!)!', skriver hun i storyen.

Torsdag aften har Christiane Schaumburg-Müller delt et opslag på Instagram, hvor hun ses sammen med Daniel Åxman. Og i billedteksten står: '2023 baby'.

Det har tilsyneladende fået flere til at spekulere i, om parret venter barn. Men der er altså tale om, at de skal giftes i år.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Christiane Schaumburg-Müller, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman til gallapremiere på James Bond filmen 'No Time to Die' i Imperial Bio. Foto: Anthon Unger

Stor nyhed

Det var tilbage i marts 2022, at 40-årige Christiane Schaumburg-Müller kunne afsløre, at hun skulle giftes med sin 41-årige flamme. På daværende tidspunkt havde de ikke oplyst, hvornår brylluppet ville finde sted.

Schaumburg-Müller delte på Instagram en lang række billeder fra en romantisk tur til Den Dominikanske Republik, hvor Daniel Åxman har friet til hende.

'Our together is forever', skrev hun i opslaget, hvor hun understregede, at hun var en forlovet kvinde.

'Turen til Den Dominikanske Republik i vinterferien blev til noget helt særligt', skrev hun videre.

