Christopher er blevet far

Hitmusikeren Christopher og modellen Cecilie Haugaard er blevet forældre til deres første barn.

Det afslører Cecilie Haugaard på Instagram, hvor hun deler en række billeder af deres lille datter.

'Er smaskhamrende forelsket', skriver Haugaard til billederne, hvor man blandt andet ser Christopher på tur med den lille ny.

Her afslører hun ligeledes, at de blev et familiemedlem rigere for et par dage siden - nemlig 20. februar.

Også Christopher deler på sin Instagram-profil de glade nyheder.

'Mine piger. En kraftpræstation af den mest badass kvinde, jeg kender', skriver han blandt andet til en række billeder af Haugaard og deres lille datter.

Under billedet vælter det ind med lykønskninger til de nybagte forældre, der ud fra billederne at dømme er kommet hjem fra hospitalet.

Christopher og Cecilie Haugaard fortalte i september, at hun var gravid, og at de ventede den lille pige til marts.

Efterfølgende har Christopher ikke lagt skjul på, at han glædede sig enormt meget til at blive far, men at det også skræmte ham.

- Jeg føler mig sårbar, og jeg er ligeledes spændt og rædselslagen. Det er et helt nyt niveau af bekymringer og ansvar. Jeg tror, den holder stik den der med, at man ikke ved, hvad det vil sige at blive forældre, før man står midt i det, har han tidligere fortalt i P4-programmet 'Formiddag på 4'eren'.

Kendisparret blev gift i 2019, og at der er styr på rammerne til den kommende familie, kunne Se og Hør afsløre tidligere på måneden, da det kom frem, at parret har spenderet hele 17,4 millioner kroner på et 146 kvadratmeter stort rækkehus på Holmen i København.

Rækkehuset ligger på en 189 kvadratmeter stor grund på Holmen, hvor det pensionerede Holmens Gamle Bådeværft fra 1867 er bygget om til rækkehuse.

Sådan så det ud, da parret sagde ja til hinanden i 2019. Foto: Mogens Flindt

Glemte tid og sted

Parret mødte hinanden første gang på SPOT Festival i Aarhus i foråret 2014, og for Cecilie Haugaard var der med det samme en stærk kemi imellem dem, har hun tidligere fortalt Eurowoman.

- Jeg kendte ham slet ikke, men da vi mødtes, glemte vi bare tid og sted. Der var en vild kemi mellem os fra første sekund.

Parret blev dog ikke kærester lige med det samme, for Cecilie Haugaard så en anden på det tidspunkt.

- Der skete det, at jeg skrev til Cecilie: 'Tak for i går. Skal vi ses igen?' Og så svarede hun: 'Chris, du virker skidesød, men jeg er vild med en anden.' Men jeg kunne jo godt mærke, at der havde været noget kemi den aften, så i stedet for bare at smække døren i holdt jeg den på klem og skrev: 'Okay, he's a lucky guy', sagde Christopher i samme interview.

Siden mødte de hinanden igen i Tisvilde, da de begge var singler, og resten er historie.