Christopher om kæmpehit: Super grænseoverskridende

Filmen 'A Beautiful Life' var til tider grænseoverskridende at filme for hitmaskinen Christopher

Der er nok at smile ad for tiden for popmusikeren Christopher .

Først kunne han smile stort over, at han for anden gang var blevet far, og derefter kunne han prale med, at filmen 'A Beautiful Life', der har popstjernen i hovedrollen, strøg til tops på hitlisterne på trods af halv-lunke anmeldelser.

Men filmen kunne til tider være 'super grænseoverskridende' at indspille, fortæller sangfuglen til Her og Nu. Han havde nemlig en række kærlighedsscener med den norske skuespiller Inga Ibsdotter Lilleaas.

– Det var super grænseoverskridende. Jeg har brugt lang tid uden for min comfort zone. Jeg har skullet mande mig op til det, men det er en unaturlig og akavet situation, fortalte Christopher, der videre afslørede, at han fik hjælp af en intim-coach.

Privat danner Christopher par med Cecilie Haugaard. Sammen har de to piger. Foto: Keld Navntoft / Ritzau Scanpix

Filmen, der centrerer sig om fiskeren Elliott - spillet af Christopher - som ved et tilfælde bliver opdaget som et kæmpe sangtalent, blev af anmelderne modtaget noget lunkent og med som vendinger som: 'Klicheerne står i kø', '98 minutter du aldrig får igen, 'og 'pinlig og forudsigelig'

Det holdt dog ikke ligefrem publikum tilbage. Både i Danmark og globalt strøg musikfilmen til tops på den globale hitliste over mest sete film på Netflix.

