Christopher scorer hovedrolle i Netflix-film

2023 tegner til at blive et helt kanon år for popsangeren Christopher.

Ikke nok med at han i løbet af året skal være far igen, så kan han også se frem til at se sig selv tone frem på skærmen i den kommende Netflix-film 'A Beautiful Life'.

- At få lov til at være en del af processen fra start til slut har gjort det til en af de sjoveste kreative projekter, jeg nogensinde har været en del af, udtaler Christopher i en pressemeddelelse udsendt af streaminggiganten Netlifx.

- Det har været noget af det mest krævende og grænseoverskridende at spille skuespil for første gang, men samtidig en fantastisk og uforglemmelig oplevelse, fortsætter Christopher, der i filmen har scoret hovedrollen som fiskeren Elliott, som dramaet centrerer sig om. Han bliver ved et tilfælde spottet af en musikmanager som et stort sangtalent.

Allerede i sommer teasede Christopher lidt for, at noget nyt og spændende var på vej. Nu er det offentliggjort, at han skal spille hovedrollen i den kommende Netflix-film 'A Beautiful Life.' Christopher har før kastet sig ud i skuespillet. Nemlig i filmen 'Toscana'. Foto: Per Lange

Allerede i sommer, da Ekstra Bladet mødte Christopher på Roskilde Festival, teasede han for, at han 'lidt' var sprunget ud som skuespiller.

- Jeg har været virkelig i fuld gang med et projekt, jeg desværre ikke kan fortælle så meget om, men det kan jeg lige om lidt. Og det er sindssygt spændende og bliver mega godt, lød det dengang fra Christopher, der dog kunne bekræfte, at det var noget med musik og film, der var under opsejlning.

- Ja, det er også musik, lød det fra popstjernen, der derefter blev spurgt, om det er en film, han har gang i, hvortil han svarede:

- Det er også noget film.

Christopher synger selv alle sangene i 'A Beautiful Life', ligesom han har også skrevet dem. Filmen får premiere i løbet af 2023.