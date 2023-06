Christopher scorer kassen

Der er nok at smile ad for tiden for popmusikeren Christopher.

Først kunne han smile stort over, at han for anden gang var blevet far, og derefter kunne han prale med, at filmen 'A Beautiful Life', der har popstjernen i hovedrollen, strøg til tops på hitlisterne på trods af halv-lunke anmeldelser.

Og nu kan den populære popmusiker smile endnu mere.

Det nyligt offentliggjorte regnskab i den populære sangers selskab ved navn Christopher Music ApS, viser nemlig en indtjening, som er steget kraftigt fra 2021 til 2022.

I 2021 havde selskabet således en bruttofortjeneste på lidt under 4.5 millioner kroner, mens den i 2022 lød på omkring 6.5 millioner kroner.

Efter skat og diverse udgifter lander selskabet i 2022 med et overskud på 4.5 millioner kroner. Det er en stigning på 1.5 millioner kroner fra 2021, hvor overskuddet i popsangerens selskab dengang lød på tre millioner kroner.

Det går tilsyneladende rigtig godt for Christopher, der også var yderst aktiv på boligmarkedet i 2021.

Dette år købte hitmageren nemlig både et sommerhus og et rækkehus for høje millionbeløb.

Sommerhuset med lokation i Odsherred i Nordsjælland måtte sangeren smide 3,2 millioner efter.

Derudover købte sangeren og hans hustru, modellen Cecilie Haugaard, et rækkehus på Holmen i København til svimlende 17,4 millioner kroner. Tidligere på året solgte Christopher og hustruen dog igen huset for omkring 20 millioner kroner.

Christopher udgav i 2012 sit debutalbum Colours og har siden udgivet fem albums, der har resulteret i flere priser.

Popsangerens andet album Told You So udkom i marts 2014 og vandt ved Danish Music Awards prisen som 'Årets danske popudgivelse'.

Samme år vandt han også 'Året publikumspris', samt 'Årets danske popudgivelse', som han sammen med rapperen Brandon Beal modtog for sangen 'Twerk it Like Miley'.

Christophers seneste album udkom 26. februar 2021 med titlen 'My Blood'. Den første single på albummet hedder 'Fall So Hard' og handler om hans nyfødte datter Noelle.