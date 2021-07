Christopher springer ud som skuespiller

På verdens mest berømte filmfestival, der lige nu løber af stablen i Cannes i Sydfrankrig, er det ikke bare navne som Spike Lee, Matt Damon og Adam Driver, man kan støde ind i.

Man kan nemlig også få et glimt af den danske musiker Christopher, der har landet hovedrollen i en ny dansk film af instruktøren Mehdi Avaz.

- Det er en drøm, der går i opfyldelse, fordi jeg får lov at tage hul på et nyt kapitel i min karriere, siger Christopher og uddyber:

- Der er nogle overlap mellem musik og skuespil. Det handler jo om at formidle og fortolke og komme ud med følelser og budskaber. Så selv om jeg ikke har gjort det før, så er det noget, jeg længe har håbet på at kunne få lov at prøve.

Christopher og Mehdi Avaz har kendt hinanden et par år. Nu skal de arbejde sammen. Foto: Eva Maria Brandi/ Ritzau/Ritzau Scanpix

Skræddersyet rolle

Det helt rigtige tilbud er kommet fra instruktøren Mehdi Avaz, der før har stået bag publikumssucceser som 'Mens vi lever' og 'Kollision'.

- For to år siden tog Mehdi fat i mig og sagde, at han mente, jeg ville kunne spille en hovedrolle. Og jeg var bare klar, fortæller Christopher.

- Han spiller en musiker, en underdog, der kæmper og slår igennem på verdensplan. Det er en kærlighedshistorie med masser af musik i, siger Mehdi Avaz om filmen, der skal optages på den jyske vestkyst.

I filmen synger Christopher naturligvis selv.

- Jeg har skrevet et helt album til filmen. Det er første gang, at jeg har skrevet musik til et manuskript og ikke har skrevet ud fra mit eget liv og eget synspunkt, men fra en karakters synspunkt og hjerte. Og det har været megafedt at prøve og meget nemmere, end jeg havde troet, siger han.

Christopher er kendt for sin musik, men snart springer han også ud som skuespiller. Foto: Torben Christensen/Ritzau Scanpix

Springet til filmen betyder for Christopher, at han får lov at vise en helt ny side af sig selv. Og det glæder han sig til.

- Der har helt klart været en masse kasser, jeg er blevet sat i, og som jeg har brugt rigtig lang tid på at komme ud af. Og der er det bare dejligt også at kunne vise dem noget andet. Det betyder meget for mig - også mere end jeg selv troede, det ville gøre, siger han.