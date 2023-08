Christophers nye lejlighed: Smider tocifret million-beløb

Christopher har sammen med konen Ceclilie Haugaard købt en ny lejlighed midt i København for over 11 millioner kroner

Det er ikke ligefrem små checks, der bliver indkasseret på Papirøen i centrum af København, hvor de nye lukrative ejerlejligheder løbende bliver besat af millionærer og kendisser.

Og blandt de velpolstrede stjerner, der kan se frem til en lækker udsigt til havnen og Skuespilhuset samt en topcentral placering er den danske sanger Christopher.

Sammen med sin hustru, modellen og influenceren Cecilie Haugaard, har han nemlig netop smidt et tocifret millionbeløb efter en ny lejlighed på Papirøen.

Det skriver SE og HØR, og salget fremgår ligeledes af tinglysningen.

Kvadratmeterpris: 90.000 kroner

Selvom familien flytter fra noget større, vil der stadig være rigeligt med plads at boltre sig på for Christopher og Cecilie Haugaard og deres - indtil videre - to børn.

Nærmere bestemt lyder boligens størrelse på samlet 125 kvadratmeter fordelt på fire værelser.

Christopher og Cecilie Haugaard har fået fat i en af de spritnye lejligheder på Papirøen, der har udsigt til både Nyhavn, Skuespilhuset og de brede kanaler. Foto: Jonathan Damslund

Heraf går 18 kvadratmeter til både altan og terrasse, fremgår det af boligoplysningerne.

Og med en købspris på 11.250.000 kroner svarer det til en kvadratmeterpris på små 90.000 kroner.

Rekordsalg i banken

Selvom lejlighedskøbet lyder vildt, er det stadig småpenge i forhold til, hvad parret fik for det rekorddyre rækkehus på Christianshavn, der ikke ligger mange stenkast fra den nye lejlighed.

Intet mindre end 21 millioner kroner lød salgsprisen på i februar, hvilket betyder, at der altså stadig er lidt tilbage på kistebunden for kendis-parret.

Og Cecilie Haugaard har da også for nylig sagt i podcasten 'Hverdag - med Christiane', at parret også har et nyt hus i kikkerten, skriver SE og HØR.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra parret om den nye lejlighed og de øvrige boligplaner i fremtiden.

Det fosser ind med millioner fra salget af lejlighederne på Papirøen. Den absolutte højdespringer findes dog allerøverst i den enorme penthouse Skuespiltårnet, der er solgt som Danmarks dyreste ejerlejlighed.

