Claudia Rex: Nu afslører hun kønnet

I juni kunne Claudia Rex glædeligt afsløre på sin Instagram, at hun og Pelle Emil Rex Hebsgaard udvider familien.

Hun har dog ikke villet afsløre, hvilket køn barnet er.

I stedet lavede hun en konkurrence på sin Instagram, hvor folk kunne komme med deres bud på, om det er en pige eller en dreng, der kommer ind i familien.

Nu afslører den tidligere danser, at dem, der gættede på en pige, gættede rigtigt.

På Instagram skriver hun: 'Bare mig og min lille babygirl'.

Claudia Rex er gift med skuespiller og tv-vært Pelle Emil Hebsgaard. Foto: Henning Hjorth

Mistede ufødt barn

Glæden var stor, da parret kunne annoncere, at de ventede en lille ny.

Men samtidigt kunne hun også berette om, at det ikke er mere end et halvt år siden, at hun mistede et ufødt barn.

'1000 tak for alle jeres dejlige lykønskninger i går vedr. babybulen. Det var en nyhed, som jeg var vildt ængstelig over at fortælle højt om, da vi mistede en anden (meget lille) babybule inden jul - ugen før 12-ugers scanningen, ugen inden juleaften og ugen før lanceringen af mit firma. Så det er med tungen i munden, at vi tør håbe på at det går bedre denne gang. Heldigvis går alt som det skal nu og det er vi SÅ lykkelige for', skrev Claudia Rex dengang.

Dans

36-årige Claudia Rex medvirkede i flere år i 'Vild med dans', hvor hun blandt andre har danset med Basim, Patrik Wozniacki og Johannes Nymark. I 2012 gik hun og Joakim Ingversen hele vejen til toppen af sejrsskamlen.

I 2021 vendte hun tilbage til 'Vild med dans' efter en længere pause. Her dansede hun med sanger og sangskriver Freja Kirk.

35-årige Pelle Emil Hebsgaard er uddannet musicalperformer og har medvirket i flere musicals. I 2019 sprang han ud som tv-vært i TV 2-programmet 'Keramikkampen' og har siden været vært på 'Sommerdrømme' to gange.