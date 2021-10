Claus Elgaard ramt af blodprop i hjertet

En løbetur langs fjorden i Vejle en fredag i februar endte helt uventet og voldsomt dramatisk for 58-årige Claus Elgaard.

Han er en habil løber og kender sin krop. Men efter blot en kilometer i løbeskoene kunne han næsten ikke slæbe sig afsted.

- Jeg kunne ikke forstå det, men jeg var helt færdig. Så kom jeg til at kigge på på min venstre arm, der hang helt slap ned. Jeg prøvede at få den op, men måtte opgive, fortæller den kendte journalist til Ekstra Bladet.

Han blev overmandet af en voldsom kvalme og masser af mundvand. Da han ville spytte, kunne han ikke åbne kæberne. Da det begyndte at snurre i hele kroppen, var han ikke længere i tvivl.

Den var helt gal.

- På en eller anden måde kom jeg hjem. Da jeg kom ind i mit køkken, ringede jeg efter hjælp. Ambulancen kom hurtigt, og efter jeg havde fået lavet et EKG, var Falck-redderen meget klar i spyttet. 'Du har en blodprop i hjertet. Du skal køres til Odense, og det skal være nu,' fortæller Claus Elgaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Claus Elgaard med sin søster, Puk. Privatfoto

I nærmest en og samme bevægelse lå han på rekordtid på operationsbordet på Odense Universitetshospital og fik indopereret hele fire stenter, hvilket er ret ekstremt.

- En er normalt, to er mange. Jeg fik fire, siger Claus Elgaard, der var vågen under hele forløbet, hvor de små livreddende dimser blev opereret ind gennem hans håndled.

- Jeg er ekstremt bange for at flyve. Jeg kigger altid på stewardesserne. Hvis de er rolige, er jeg også. Det samme gjorde jeg her. Jeg holdt med sygeplejerskerne. De var iskolde og cool. Men gu' fanden var jeg bange, siger Elgaard, der kunne følge med i operationen på en skærm.

- Det blev simpelthen for meget for mig, så jeg bad dem om at dække af. Jeg kunne ikke holde ud at se på det, siger han.

Kulminationen på et vanvittigt liv

Hvorfor Claus Elgaard blev ramt af blodproppen i hjertet, har han ikke fået noget klart svar på. Lægerne kunne konstatere lidt for meget kolesterol i blodet, men ikke noget alarmerende.

- Jeg har aldrig røget en cigaret, men jeg drikker da et glas rødvin en gang imellem. Jeg er i ret god form og løber og bokser flere gange om ugen. Derfor er min egen teori, at det var kulminationen på det vanvittige liv, jeg har levet, siger han med henvisning til sin barske barndom og den spilafhængighed, han åbent og ærligt har fortalt om i sin bog 'Med livet som indsats - en ludoman taler ud'.

- Jeg har intet belæg for det, men det er mit bedste bud, siger han.

Læs mere om Claus Elgaards liv som håbløs ludoman.

Den korte tid, Claus Elgaard var indlagt, gav ham anledning til at at filosofere lidt over livet og ikke mindst døden.

- Det slog mig, at når man ligger der og er så bange for at dø, hvorfor har man så så lidt respekt for livet? Jeg mener de helt banale ting som smøger og druk og sådan noget. Hvorfor værdsætter man ikke livet noget mere, spørger Claus Elgaard, der allerede blev udskrevet om mandagen, efter blodproppen ramte ham fredag.

Tirsdag var han tilbage på arbejde, torsdag sendte han live igen, og fredag løb han 8,5 kilometer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Få dage efter blodproppen ramte Claus Elgaard, var han tilbage på sit arbejde på Radio4. Kun de nærmeste chefer blev orienteret. Privatfoto

- Det var selvfølgelig efter aftale med lægerne, siger Elgaard, der kun orienterede sin nærmeste chefer om blodproppen.

- Nogle gange beskriver klichéer livet bedst. Og den gamle med op på hesten igen er ikke helt tosset. Jeg kan godt lide at være på arbejde og ville gerne være i et miljø, der føltes rart. Derfor tog jeg på arbejde med det samme, siger han.

- Det var ikke for at fortrænge det, der var sket. Frygten for at sidde hjemme i sofaen og bliver overvældet af frygt og følelser, der fik dig afsted?

- Nej! Det har livet lært mig. Man skal bearbejde ting - ikke fortrænge dem, siger han og understreger, at det på ingen måde er frygt, der fylder i ham i dag. Det er taknemmelighed.

- På grund af mit arbejde har jeg beskæftiget mig en del med mennesker, der kommer i klemme i systemet, fordi det ikke virker. Jeg skal love for, at systemet virkede den dag, og det er jeg så taknemmelig for. De læger og sygeplejersker gør virkelig en forskel, når de går på arbejde ... ikke som mig, der sidder og læser op, hvad kampen mellem Brøndby og FC København ender, griner han.

Derfor fortæller jeg det nu Indtil nu har Claus Elgaards blodprop ikke været noget, han har talt højt om. Ikke en gang hans kollegaer har vidst noget om den meget akutte tur til Odense. - Jeg har ikke haft behov for at tale om det, men i mit radioprogram, 'Fremkaldt', forlanger jeg ret meget af mine gæster. De skal give noget af sig selv. I denne uge har jeg haft besøg af den tidligere fodboldspiller Frederik Møller, der har måttet indstille sin karriere som 28-årig på grund af hjerteproblemer, siger Claus Elgaard og fortsætter. - Så tænkte jeg, at jeg også måtte give lidt. Så det blev måske mere en samtale mellem to, der har oplevet nogenlunde det samme, siger han om Radio4-programmet kan høres her. I dag mærker Claus Elgaard ikke noget til blodproppen eller de fire stenter. - Jeg tager min medicin og passer godt på mig selv. Jeg er ikke bange, jeg er opmærksom, og det er der stor forskel på. Jeg banker ikke min puls helt op på 170, men holder den på 140-150. Jeg har ikke behov for at slå mine egen løberekorder og presser ikke mig selv. Jeg gider ikke at dø for at løbe otte kilometer seks sekunder hurtigere end før, siger han. Claus Elgaard både bokser og løber flere gange om ugen. Privatfoto