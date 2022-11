Claus Elming i stor sorg

Den tidligere 'Vild med dans'-vært Claus Elming skriver på Instagram, at han har mistet sin mor

Claus Elming er i stor sorg.

For den tidligere 'Vild med dans'-vært har nemlig mistet sin mor, Inge-Lise Elming. Det skriver han på Instagram.

'Farvel Fru Elming'. Lidt tristesse på glansbillede-app'en. Fredag skulle jeg være fløjet med min mor til USA, men den sidste rejse blev lidt længere end forventet'.

'Hun sov ind på Riget torsdag nat. Tak for alle minderne og rejse', skriver Claus Elming på Instagram.

Han delte opslaget lørdag formiddag, og siden er det væltet ind med kondolencer.

'Kondolerer min ven. Din søde og elskelige mor var et fantastisk menneske, de bedste tanker til dig og familien', skriver danser Michael Olesen.

'Kondolerer. Kærlige tanker til jer alle', lyder ordene fra tv-vært Lene Beier.

'Kondolerer søde Claus', skriver den tidligere svømmer Jeanette Ottesen.

Annonce:

Claus Elming har delt et opslag på Instagram med ti billeder af Inge-Lise Elming, og på nogle af billederne ses han sammen med sin mor.

I skrivende stund har opslaget knap 1500 kommentarer, hvor der bliver sendt varme tanker til den tidligere 'Vild med dans'-vært.

Det fremgår ikke af opslaget, hvad dødsårsagen er. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Claus Elming.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Claus Elming havde 12 sæsoner som vært i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt/POLFOTO

Sender rosende ord

Det var tilbage i 2018, at Claus Elming takkede af som vært på 'Vild med dans' efter 12 sæsoner som vært for programmet.

Efterfølgende fik Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller fire sæsoner sammen, før TV 2 i denne sæson hyrede en mandlig vært ind til at stå i spidsen sammen med Grünewald - nemlig Martin Johannes Larsen.

Ekstra Bladet fik talt med Claus Elming i september om hans tanker om den nye mandlige vært, og her var der rosende ord til Martin Johannes Larsen.

Annonce:

- Jeg har kun set første program, men jeg synes, han kom vanvittig godt fra start, sagde Elming, da Ekstra Bladet mødte ham til premieren på Wallmans forestilling 'Viva' i Cirkusbygningen i København i september.

- Jeg kender Martin, og jeg talte med ham så sent som i lørdags til et velgørenhedsevent, og der roste jeg ham for hans optræden. Jeg har ikke set programmet fra i fredags, men jeg tror, det gik godt, det kunne jeg næsten fornemme på ham, lød det afsluttende fra Elming.

Vilde lønninger: Dét tjener de på 'Vild med dans'