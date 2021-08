Claus Elming vender tilbage på tv: Seerne får et chok

Normalt kender man Claus Elming iført skjorte og charmeklud. Men snart skifter han sit signaturlook ud med tårnhøje hæle, overdådige, glitrende kjoler og lange, lakerede negle.

Den 52-årige sportsjournalist har nemlig ladet sig transformere til dragqueenen Claudia Cancerella i TV2-programmet 'Zulus store dragdyst' i anledning af mangfoldighedsfestivalen WorldPride, som senere i august afholdes i København.

- Jeg havde ingen anelse om, hvor vildt det ville blive. Det er den vildeste transformation. Jeg tror, seerne får et chok!, fortæller Claus Elming på den røde løber til gallapremieren på Bille Augusts storfilm om Karen Blixen, 'Pagten'.

- Det her bliver forvandlet til en kvinde, siger han og peger på sig selv fra top til tå.

Kaster sig ud i det

Sammen med fire andre kendismænd, skuespiller Simon Stenspil, model og mediepersonlighed Oliver Bjerrehuus, tidligere håndboldspiller Lars Rasmussen og tv-personlighed Daniel Rasmussen dyster Claus Elming om at stå tilbage som den mest overbevisende dragqueen.

- Jeg kastede mig ud i det med hud og hår. Der er så meget sportsmand over mig, at jeg gjorde alt for at vinde!, lyder det fra Claus Elming, som ikke kan afsløre, om han rent faktisk var den, der stod tilbage som dragdronningen over dem alle.

- Det er faktisk en af de ting, som jeg har savnet lidt ved at være vært - jeg har simpelthen så gerne selv villet deltage, og nu fik jeg endelig chancen for det.

Helt håbløs

Claus Elming har været vært på programmer som 'Vild med dans' og været NFL-kommentator på TV2.

I 2018 stoppede han som vært på TV2's uhyre populære dansedyst, og siden har han kastet sig over sine egne podcasts med afsæt i sin store passion for amerikansk fodbold.

Når han fra søndag den 8. august vender tilbage på tv-skærmen, er det altså som deltager og ikke som vært.

Trods 12 års erfaring som vært på 'Vild med dans' var han helt håbløs til at skulle fremføre sit eget dragshow, kan han dog afsløre:

- Min største respekt herfra til alle kvinder over hele verden, som har haft ondt i fødderne af at gå i høje hæle - det er først nu, at jeg ved, hvad det vil sige, lyder det fra Claus Elming.