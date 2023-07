Coldplay sender særlig hilsen

Sangerinden Jada skulle have varmet op for Coldplay, der i disse dage gæster Parken. Nu har bandet sendt særlig hilsen

De tæt på 100.000 mennesker, der har sikret sig en billet til Coldplay i Parken, skulle være blevet sunget godt igang af sangerinden Jada, der skulle have varmet op for det verdenskendte band.

Men grundet komplikationer med sin graviditet har Jada måtte aflyse alle sine koncerter denne sommer - heriblandt tjansen som opvarmer for Coldplay.

Nu får hun i stedet en helt særlig hilsen.

Nemlig en buket blomster og et kort, hvorpå der står:

'Vi er kede af, at du ikke kan være sammen med os i aften. Vi sender dig en masse kærlighed. Guy, Will, Jonny og Chris.'

Det viser en story på Instagram, som Jada har lagt op.

Jada, som har det borgerlige navn Emilie Molsted Nørgaard, har ikke forklaret, hvilke komplikationer det drejer sig om. Hun kunne dog i begyndelsen af juni fortælle, at det har været så alvorligt, at hun måtte indlægges.

Revet væk

Da Coldplay onsdag gik scenen i Parken, var det præcis syv år siden, de stod der sidst.

Dengang kvitterede Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo med fem af seks stjerner for koncerten, som han kaldte en 'farvestrålende storsejr'.

Onsdag var Treo så afsted igen, og her var han mindst lige så begejstret og kvitterede igen med fem ud af seks stjerner og beskrev det som et 'mirakel i Parken'

Hvis man selv ville have haft glæden af 'miraklet i parken', så skulle man have været hurtig. For på omtrent en halv time var alle billetter til de to koncerter væk.

Sangerinden Oh Land stod for at synge de mange mennesker igang.

'Her stod jeg ved Bulbjerg Fuglefjeld, da jeg fik at vide at jeg skal åbne for Coldplay den 5.+6. juli i Parken! Jeg fatter det ikke. Udover at være ramt af en uvirkelighedsfølelse glæder jeg mig også bare helt sindssygt til at stå på den scene og åbne for nogle af de største. Tak Coldplay for tilliden', skrev hun i et opslag på Instagram.