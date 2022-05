Connie Hedegaard træder ind i Kirkbi-bestyrelse

Den tidligere minister skal være med til at styre Lego-familiens pengetank. Næstformand Niels Jacobsen stopper

Kirkbi skifter ud i bestyrelsen.

Her rykker den tidligere EU-kommisær og minister for Konservative ind med øjeblikkelig virkning. Hun erstatter Niels Jacobsen, der indtil nu har siddet som næstformand.

Det fremgår af CVR-registeret og bekræftes af Kirkbi i en pressemeddelelse. Kjeld Kirk Kristiansen, bestyrelsesformand og barnebarn af Lego-grundlægger Ole Kirk Christiansen, glæder sig over tilføjelsen.

'Jeg er meget glad for at byde Connie Hedegaard velkommen som et nye medlem af Kirkbi-bestyrelsen. Hendes store erfaring med den private og offentlige sektor kombineret med hendes kendskab til bæredygtighed og den grønne onstilling introducerer værdifulde kompetencer til bestyrelsen, som kan støtte firmaet, siger han i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at han glæder sig til at arbejde sammen med den tidligere minister - og sender samtidig en tak til Niels Jacobsen, som har været en del af bestyrelsen siden 2008, men altså nu stopper.

Ny næstformand er Michael Halbye, der har været med i bestyrelsen siden 2020.

Kirkbi er Lego-familiens pengetank og står bag deres mange investeringer - herunder Lego.

Selskabet kom for nylig med et regnskab, der viste efter overskud efter skat på 27 milliarder kroner. Kirkbi råder over en egenkapital på 130,9 milliarder kroner.