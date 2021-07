Corona kostede dyrt: 'Utilfredsstillende'

Coronavirussen har skabt økonomisk nedgang for Martin Brygmann

Corona var en hård omgang for Martin Brygmann. Det viser det netop offentliggjorte regnskab for virksomheden Vimmer ApS.

Her fremgår det, at selskabet i 2020 havde en bruttofortjeneste på 399.757 kroner og endte med et underskud på 406.285 kroner før skat.

I regnskabet fremgår det, at selskabet har været påvirket af Covid-19, og at resultatet anses for værende utilfredsstillende.

Regnskab er da også noget dårligere end året forinden.

I 2019 havde Martin Brygmann en bruttofortjeneste på 2.977.679 kroner, hvilket på bundlinjen giver et overskud på 1.493.823 kroner før skat.

Dårligere løn

I løbet af året er der udbetalt løn for 766.153 kroner til firmaets eneste ansatte, der må formodes at være ham selv. Det svarer til en månedsløn på 63.846 kroner.

Det er en markant nedgang fra sidste år, hvor Vimmer ApS udbetalte en gennemsnitlig månedsløn på 118.715 kroner kroner til firmaets ene ansatte.

Selskabet forventer kun at blive påvirket af Covid-19 i et begrænset omfang i regnskabsåret 2021.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Martin Brygmann, men det har endnu ikke været muligt.