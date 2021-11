Coronaramte Manu Sareen: Stor gestus fra vennen

Kunstneren Marco Evaristti, 58, har besluttet at udskyde åbningen af sin stort anlagte udstilling La Violadora – på dansk 'Krænkeren' – på det chilenske kunstmuseum MAC i Santiago.

Det skyldes, at vennen Manu Sareen er røget i skrap corona-karantæne efter sin ankomst til Chile.

Dette hotelværelse er alt, hvad Manu Sareen har set til Chile efter sin ankomst til landet forleden. Privatfoto

Oprindeligt skulle der have været fernisering for en flok prominente gæster på udstillingen 1. december og adgang for offentligheden fra 2. december.

Spærret inde

– Det er synd for Manu, at han - efter at være rejst så langt - skal flere dage i karantæne på et coronahotel. Han har glædet sig meget til at være med til ferniseringen. Derfor har jeg besluttet at rykke åbningen til Manu er fri og ude igen, siger Marco Evaristti.

Uvis tidshorisont

Hvornår det bliver, tør den coronaramte Sareen ikke spå om. I en besked til Ekstra Bladet skriver han:

'Nu må vi se. Det ene øjeblik kan jeg ikke mærke så meget, og det næste er man bare ødelagt med feber og ondt i halsen. Det er virkelig en mærkelig sygdom'.

Kontroversiel

I oktober fortalte Evaristti til Ekstra Bladet, at hans udstilling vil blive ganske kontroversiel og skabe voldsom debat og ballade. Det er nemlig barske sager, han viser frem.

Guldfiskedræber provokerer igen

Malerierne forestiller specifikke overgreb, som han under sit tre år lange arbejde med udstillingen har fået fortalt om af tidligere ofre.

Hvert værk har navn efter en præst og ledsages af en tekst, der fortæller grumme detaljer om overgrebet.

Ydermere vil udstillingen præsentere en gips-statue af Jesus, som en række tidligere misbrugte ofre vil overhælde med deres eget blod.

Kunstneren fortalte videre, at han under opholdet i sit fødeland beskyttes af to livvagter.