Coronaudbrud: - Vi er gået i isolation

Mandag stod det klart, at Reality Awards, der blev afholdt på Docken i København onsdag i sidste uge, ikke er gået fri af coronasmitte. Siden arrangementet er mere end en person således blevet testet positiv med coronavirus - endda med den mere smitsomme variant af slagsen kaldet Delta.

Influencer Stephanie Fisker deltog sammen med sin mand, den tidligere fodboldspiller Kasper Fisker, i Reality Awards.

De har valgt at følge myndighedernes anbefalinger og er nu gået i isolation.

- Så snart, vi blev gjort opmærksomme på det, reagerede vi, og vi er derfor gået i isolation. Vi holder børnene hjemme og har både fået en lyntest og en pcr-test, siger Stephanie Fisker, der blandt andet vandt prisen som årets sociale mediebruger ved årets Reality Awards.

- Vi er selvfølgelig også i gang med at kontakte vores nære kontakter og finde ud af, hvad der er op og ned.

Ærgerlig

Stephanie Fisker fortæller, at hun generelt var meget positiv omkring Reality Awards og den måde, de håndhævede coronarestriktionerne på.

- Umiddelbart tror jeg ikke, at vi fejler noget, så på den måde er jeg ikke personligt bekymret, siger hun og fortsætter:

- Jeg er dog ærgerlig over, at der er kommet smitte, for jeg synes virkelig, at arrangørerne var gode til at overholde alle retningslinjer. De var gode til at sige, at man skulle sætte sig ned og håndhæve, at alle sad med front mod scenen, og på den måde følte jeg, at vi var godt afskærmet.

Kasper var i Parken mandag og er nu i gang med at finde ud af, hvordan han skal forholde sig. Foto: Jonas Olufson

Mandag var Kasper Fisker i Parken sammen med 25.000 andre glade fodboldfans for at se Danmark spille mod Rusland, og han er derfor nu i gang med at finde ud af, hvordan han skal forholde sig.

- Vi har ringet til Styrelsen for Patientsikkerhed for at høre, hvordan vi skal forholde os til det, og lige nu venter vi på svar fra dem om, hvad vi skal gøre, siger Stephanie Fisker.

- Vi er godt klar over, at det ikke er nok, og at vi skal have svar på pcr, men han blev trods alt testet lige inden med en lyntest, og vi tog de forholdsregler, vi kunne på daværende tidspunkt, og nu afventer vi svar på, hvad vi skal gøre herfra.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Intet hørt Stine Marthine Pedersen blev sammen med sin forlovede, Niels, kåret til årets par under Reality Awards. Nyheden om, at der har været corona-smitte under showet på Docken, er endnu ikke nået til Jylland. - Nej, jeg har intet hørt, siger 'Landmand søger kærlighed'-deltageren. - Jeg har ikke hørt fra smitteopsporingen, og det er da lidt bekymrende, for jeg er på arbejde nu, siger hun. Efter Ekstra Bladets opkald vil hun overveje, om hun og Niels vil tage en pcr-test i dag. - Men vi har ingen symptomer, understreger hun. Heller ikke Claus Henriksen fra 'Gift ved første blik' har hørt noget fra myndighederne, men det tager han helt roligt. - Jeg er færdig-vaccineret, og jeg bliver testet i forbindelse med mit arbejde. Jeg blev testet så sent som i går og har fået negativt svar, siger socialpædagogen og fortsætter: - Som færdig-vaccineret behøver man ikke at gå i selvisolation. Det er i hvert fald de oplysninger, vi har fået på mit arbejde, siger han og understreger, at man efter hans opfattelse selv har ansvar for at holde sig opdateret om smitten. - Jeg har fulgt med på arrangørens hjemmeside, og det er fint for mig, siger han. Vis mere Vis mindre

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Simon Iversen lader sig teste. Foto: Anthon Unger

Bliver testet

Simon Iversen hørte først om smitten ved sidste uges awardshow tirsdag morgen.

- Der var en kollega, der havde hørt om det i medierne, som kom og gjorde mig opmærksom på det. Derefter har jeg selv set det på arrangørens hjemmeside.

Simon Iversen, der har været med i 'Hård uden på' og 'For lækker til love', er siden showet blevet testet en enkelt gang og vil senere i dag pcr-testes igen. Selvisolation er han ikke gået i, da han går for sig selv på den byggeplads, hvor han arbejder.

- Jeg er ikke utryg på nogen måde, og jeg har desuden haft corona. Det havde jeg i efteråret, hvor jeg var i karantæne i ti dage. Det var en meget mildt form, jeg oplevede, så jeg tager det meget roligt.

- Gå i isolation Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til Ekstra Bladet, at de i øjeblikket er i gang med at opspore smitten til Reality Awards. - Det er enkelte tilfælde, vi har kunnet lokalisere efter Reality Awards, og det er med overvejende sandsynlighed den variant af coronavirus, der hedder Delta-varianten, siger Bente Møller, der er enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, til Ekstra Bladet. - Vi gør altid det med smitteopsporing, at vi identificerer nærkontakter. Med de varianter, som vi er særligt bekymrede for, identificerer vi de nære kontakters nære kontakter for at mindske risikoen for smitte. Det gør vi således også i det her tilfælde, siger hun videre. Bente Møller fortæller, at det ikke kan udelukkes, at vi vil se flere smittetilfælde i forbindelse med Reality Awards de kommende dage. - Vi ser ofte, at den her variant er en, der smitter meget. Derfor vil vi se de næste dage, om smitten har bredt sig, når vi løbende får svar ind fra de nærkontakter, der har fået lavet tests. Ifølge Bente Møller er det svært at sige, hvor mange der reelt har været nærkontakter ved arrangementet, hvor der var 500 gæster. - Grænsen er, at man skal have været inden for tæt afstand af halvanden eller to meter i mere end et kvarter, eller man skal have været fysisk i kontakt. Men her er det svært at sige, hvem der er nærkontakter, fordi der har været tæt kontakt og man har 'minglet' rundt. Man bliver nemt alle nære kontakter, fordi det ikke er muligt at adskille folk, lyder det fra Bente Møller, der derfor på det kraftigste opfordrer alle, der har været til arrangementet til at følge myndighedernes anbefalinger. - I sådanne situationer som den her beder vi dem, der er ansvarlige for arrangementet om kontaktoplysninger på deltagerne. Det har vi også gjort i det her tilfælde. Og de personer vil blive kontaktet af vores medarbejdere og blive informeret om, hvad de skal gøre - blandt andet lade sig teste med en pcr-test og gå i isolation. Bente Møller oplyser, at de følger udviklingen i smitte tæt de kommende dage, og at alle, der har været en del af Reality Awards, vil blive kontaktet i løbet af dagen. Vis mere Vis mindre

Se hele Reality Awards-showet eksklusivt lige her hos Ekstra Bladet.