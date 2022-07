Crazy sommer: Fester løs

Tilbage i 2020 blev den populære tv-vært Camilla Ottesen skilt efter 20 års samliv med Anders Hedme.

Om Ottesen her to år efter har genfundet kærligheden, havde hun ikke lyst til at snakke om, da Ekstra Bladet mødte hende til den nordsjællandske festival Musik i Lejet.

- Jeg udtaler mig ikke om mit kærlighedsliv, lød det fra tv-værten.

Kærligheden til festivaler kan man dog i den grad sige, at Camilla Ottesen har fundet, der skal fyre den af til hele fire af slagsen henover sommeren.

- Den fedeste måde at holde sommerferie på, det er at være i Danmark og gå til en masse festivaler, sagde Ottesen til Ekstra Bladet.

- Den her sommer, der er jeg faktisk på fire festivaler. Det tror jeg aldrig, at jeg har været før, lød det videre fra en glad Camilla Ottesen, der har haft fornøjelsen af den fynske festival, Heartland, Roskilde Festival, Musik i Lejet og så venter Smukfest i Skanderborg.

- Så hedder den Smukfest, og det er også min første gang, og det tror jeg bliver endnu mere crazy og endnu sjovere, lød det fra Camilla Ottesen, der også for første gang var til Musik i Lejet.

Det er popstjernen Justin Bieber, der blandt andet skal stå for, at det bliver 'crazy' og 'endnu sjovere' til Smukfest der løber af stablen til august.

