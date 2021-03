Crone i lynhandel: Villaen solgt

Natasja Crona har solgt sit hjem.

Efter bare ni dage på markedet har den 50-årige tv-vært fået solgt det, der har været hendes hjem siden 2010.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Handlen bekræftes af ejendomsmægler Christian Byskov fra mæglerfirmaet Bjørn & Byskov uden yderligere kommentarer.

60'er-villa ligger i Trørød nær kystbyen Vedbæk nord for København, og de 130 kvadratmeter blev for få dage siden sat til salg for 8.495.000 kroner.

Om villaen er handlet til den pris, vides ikke med sikkerhed, da salget endnu ikke er tinglyst, men med den meget korte liggetid på ejendomsmæglerens hylde tyder det ikke på, at der er et givet et kæmpe stort afslag i udbudsprisen.

Natasja Crona købte huset tilbage i 2010 for 5.082.500 kr., fremgår det af boliga.dk.

Den rutinerede tv-vært har solgt sit hjem for at flytte sammen med sin kæreste, TV2-korrespondent Rasmus Tantholdt. Parret har været sammen i fire år, og de er nu klar til at flytte sammen under samme tag.

Rasmus Tantholdt og Natasja Crone har været kærester i fire år. Foto: Stine Tidsvilde

Det bekræftede Tantholdt i februar over for Ekstra Bladet.

'Jeg kan bekræfte, at vi gerne vil flytte sammen,' skrev han i en sms.

'Derfor har vi sat vores boliger til salg,' lød det videre fra den kendte TV2-korrespondent.

I forbindelse med parrets planer om at flytte sammen satte han også sin lejlighed midt København til salg. Den er udbudt til lige under syv millioner kroner.

