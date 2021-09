Det var nu eller aldrig, hvis der skulle gøres noget ved vægten.

Derfor begyndte den 53-årige musikproducer Mich 'Cutfather' Hedin at træne under den første coronanedlukning. Efter nedlukningen holdt de gode vaner ved, men han ville gerne tabe sig mere - og vigtigst af alt få en sundere livsstil.

Derfor kom det som sendt fra himlen, da Cutfather blev tilbudt at deltage i Discovery+ serien '12 uger i helvede', hvor seks kendte danskere deltager i et intenst eksperiment for at blive sundere.

- Jeg havde et virkelig højt sukkerforbrug og havde en slikskuffe i hjemmet, i bilen og i musikstudiet. Det var en vane, jeg godt kunne tænke mig at få bugt med, fortæller han.

Ved programmets begyndelse vejer Cutfather 98 kilo, men på tre måneder smider han 15 kilo og slutter eksperimentet med en vægt på 83 kilo. Foto: PR-foto/Discovery/Per Arnesen/Free

I programmet må deltagerne hverken spise sukker eller drikke alkohol. Samtidig skal de faste 16 timer i døgnet og følge en striks kostplan. Derudover skal de powerwalke i en time hver morgen og udføre en times træning seks dage om ugen.

- Det var sindssygt udfordrende og voldsomt tidskrævende.

De andre deltagere i eksperimentet er skuespillerinde Iben Hjejle, tv-vært Signe Lindkvist, skuespiller Esben Dalgaard, komiker Simon Juul og skuespillerinde Anne Louise Hassing.

Programmet får premiere på Discovery+ og Kanal 5 den 2. september.

