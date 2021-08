D-A-D-stjernes svære beslutning på Roskilde Festival

Trommeslageren i rockbandet D-A-D, Laust Sonne, havde indtil sidste sommer spillet på festivaler hver sommer 20 år i træk.

I år bliver endnu et år, hvor den 46-årige musiker - og alle andre - kommer til at misse festivaler i stor stil på grund af de coronarelaterede aflysninger.

Mindeværdige festivaloplevelser

- Hvad er din yndlingsfestival?

- Det er svært, fordi de er forskellige. Roskilde har det mest alsidige og spændende program.

- Men med med årene kan jeg bedre lide at være på Smukfest, da det er mere hyggeligt. Der er det velvære frem for hærgen.

- Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som optrædende på en festival?

- Vores koncert i 2000 på Roskilde Festival efter tragedien under Pearl Jam-koncerten. Det står meget stærkt - både dagene op til og dagen for vores koncert.

- Det var en svær og stor beslutning, om vi skulle spille eller ej, og det var, som om festivalen lidt afhang af den beslutning, siger Laust Sonne.

En ung Laust Sonne bag trommesættet for D-A-D på Skanderborg Festival - nu kendt som Smukfest - som med årene er blevet hans personlige favorit. (Arkivfoto) Foto: Bent Midstrup/Ritzau Scanpix

Han kan ikke huske noget fra koncerten, fortæller han videre.

- Jeg var så koncentreret om at gøre det godt. Det var min første festivalsæson i D-A-D, så der var meget på spil. Det var selvfølgelig en kæmpe oplevelse på både godt og ondt.

- Hvad er din mest mindeværdige oplevelse som gæst på en festival?

- Det var, da min kone (skuespillerinden Maria Erwolter, red.) og jeg havde lånt en stor beboelig øldåse på Smukfest. Jeg skulle ikke spille, og vi fik kolde drikkevarer leveret i dåsen hver dag, og alle, der boede i de andre dåser, kom hinanden ved.

- Hvad kommer du til at savne mest ved ikke at skulle på festival i år?

- Jeg kommer til at savne at spille til sommerens festivaler! Men jeg håber, at der kan opstå noget kreativt hen ad vejen med arrangementer, som følger retningslinjerne.