Dårligt nyt: 'Ja, vi har rotter'

Pernille Rosendahl og Kristian Jensen må sande, at det ikke er uden problemer at renovere en gammel pragtvilla

En villa i Gentofte danner rammen om Swan Lee-sangerinde Pernille Rosendahl og tidligere Venstre-minister Kristian Jensens første fælles hjem.

Men den står dog ikke helt, som parret ønsker sig. Så huset skal have en gennemgribende renovering indefra og ud. Den proces indvier parret interesserede følgere i på Instagram, hvor de har oprettet en profil til projektet under navnet 'gentoftehouse'.

Det er dog ikke helt gnidningsfrit at overtage et over 100 år gammelt hus.

I det seneste opslag på parrets profil kan man nemlig læse, at de har været nødt til at tilkalde en kloakekspert, der skulle sætte en rottespærre op.

'For ja, vi har rotter. Eller rettere én stor rotte, der vandrer rundt blandt de omkringliggende huse,' skriver parret og fortsætter:

'Den ene dag spadserede den meget nonchalant forbi, som om den sagde: Howdy nabo. Jeg tog det ikke helt så afslappet.'

De skriver, at der kommer en rottefænger en gang om ugen, ligesom naboens hund også er obs på det lille skadedyr.

Kristian Jensen og Pernille Rosendahl blev gift sidste år. Foto: Henning Hjorth

En skam

Parret købte i foråret villaen i Gentofte tæt på Gentofte Sø og Bernstorffsparken for den nette sum af 12,5 millioner kroner.

De stod frem som kærester i 2019, og efter kort tid meldte de også ud, at de skulle giftes. Der gik dog lidt tid, inden de sagde ja til hinanden. Det skete 9. september 2022 i Hellig Kors Kirke i København.

De havde kendt hinanden i mange år, da de forelskede sig i hinanden og stod frem i 2019. Men på det tidspunkt var Kristian Jensen stadig gift. Følelserne for Pernille Rosendahl var så stærke, at han måtte lade sig skille, oplyste han.

Pernille Rosendahl fortalte siden i et interview med Alt for damerne, at hun ikke var stolt af forholdets begyndelse.

- Der hviler en skam over det, og kærligheden har derfor på intet tidspunkt været florlet. Fordi vores forhold er født i forbudt kærlighed, er det bedste, vi kan gøre, at være stille. Og at blive sammen, sagde hun til magasinet.

