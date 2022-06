Dagens helt: Redder tv-værts hund

Da Lars 'Chief 1' Pedersen spankulerede rundt i sit kvarter i københavnerforstaden Vanløse tirsdag eftermiddag, havde han ikke regnet med, at han skulle ende med at blive en helt og dagens mand i skysovs hos den populære vært Mads Steffensen.

Men det blev musikeren og sangeren i høj grad.

Det skriver Mads Steffensen på sin Instagram-profil, hvor han fortæller den hjertevarme historie om sin gamle hund, Messi, der var taget på eventyr i ensom majestæt, men heldigvis blev bragt sikkert hjem igen af 'Rockers By Choice'-legenden.

'Messi stak af i dag. Havelågen stod åben, så den gamle dreng besluttede sig for at tage på eventyr. Han blev klippet i går og ville måske ud og vise sig lidt frem. Heldigvis så var søde Chief 1 tilfældigvis ude og få lidt frisk luft efter optagelser i studiet i nærheden. Han ser strejferen gå og hygge sig og får bragt Messi hjem til os igen. Og nu er de to blevet gode venner. Tak Chief - hvor var det sødt af dig,' lyder det fra 'Mads og A-holdet'-værten.

Dagens helt, Lars Chief 1 Pedersen, skraldgriner, da Ekstra Bladet kontakter ham om hans gerning.

- Jeg kom bare gående i mit kvarter i Vanløse, og så så jeg en gammel hund, der tøffede rundt på eventyr. Den så dog lettere fortabt ud, så jeg kaldte ham hen til mig og ringede til nummeret på halsbåndet. Jeg grinede, da jeg så kunne se, at det nummer, jeg tastede, dukkede op som Mads Steffensen i mine kontakter. Så jeg tog hunden med og afleverede den hos Mads, for han bor ved siden af mit gamle hus, fortæller Chief 1, som nu bor i et nyt hus, men i samme område.

- Han skylder en omgang nede på Støvlen, griner Chief 1 og lader forstå, at det er den lokale beværtning i de to kendissers 'hood'.

Lars 'Chief 1' Pedersen og Mads Steffensen har kendt hinanden i mange år, og på et tidspunkt - før Chief 1 flyttede - var de naboer. Mads Steffensen har også lavet 'Kender du typen' hjemme hos musikeren. Nu har Chief 1 reddet værten hund, Messi. Foto: Jonas Olufson og Gregers Tycho

Var ikke hjemme

Mads Steffensen er ligeledes i glimrende humør, da vi ringer for at høre om lettelsen ved at få gamle Messi retur.

- Jeg nåede ikke at være nervøs, for jeg anede det ikke. Jeg er ude på et job, og da jeg er færdig, har jeg fået en besked fra Chief, som fortæller, at han har mødt Messi, og at han ser ud til at være på eventyr, så han har nu bragt ham hjem igen. Det var vildt sødt af ham, men Chief er jo altså også bare verdens sødeste fyr, siger Mads Steffensen og fortsætter:

- Hvis din hund er stukket af, er det altså ret fedt lige at løbe ind i Chief 1, siger Mads Steffensen, som fortæller, at nogen - f.eks. postbuddet - må have ladet lågen stå åben, da Messi var ude i haven.

Den garvede vært undrer sig dog over, hvordan musikeren har fået kaldt hunden til sig.

- Det er sjovt, for han er stokdøv, så jeg ved ikke lige, hvordan de to har aftalt, at det nok var bedst at tøffe hjem igen. Det er en gammel hund på 12 år, og de bliver vel kun omkring 12-13 år, har jeg hørt. Så den er GAMMEL. Det er en cavalier king charles spaniel, og han gør lige præcis, hvad der passer ham nu. Jeg tror, han synes, at han har fortjent det, nu hvor han er så gammel.

- Måske lyder det forkert, men det var måske et sidste stort eventyr på egne ben ude i friheden, Messi søgte?

- Nu synes jeg, at du vinkler den lidt morbidt, ha-ha. Men nej, jeg tror ikke at han kradser af lige om lidt, griner en lettet Mads Steffensen.

