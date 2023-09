Dan Rachlin i flæsket på Lyngvild: - Skinger og rabiat

Dan Rachlin har ikke mange pæne ord til overs for designeren og TV-personligheden Jim Lyngvild. Det skyldes blandt andet en fejde, som de to tidligere endte i på de sociale medier, fortæller Rachlin

Den kendte radio-vært Dan Rachlin er næppe kendt for at ligge fingre imellem, når det kommer til at hans fejder på de sociale medier.

Fra blot en måned siden rasede Rachlin over Shu-bi-dua-musikeren 'Bosse', som var kommet med en række kontroversielle udtalelser. Og nu er turen altså kommet til Rachlins gamle ven, Jim Lyngvild. Dan Rachlin fortæller blandt andet til Ekstra Bladet, at Lyngvild er blevet mere og mere rabiat.

- Jeg har kendt Jim Lyngvild i over et årti, og vi har sågar været i samme vennegruppe i Californien, siger radio-værten og fortsætter:

- Men som tiden er gået, er han blevet mere og mere berømt, og også mere og mere fortalsom. Desværre er han også blevet mere og mere skinger og rabiat i forhold til sine udtalelser på især de sociale medier. Han provokerer igen og igen.

Jim Lyngvild og Dan Rachlin var i samme vennegruppe, da de boede i Californien. Noget tyder dog på, at tiden som venner er forbi. Foto: Jonas Olufson

Udtalelserne kommer efter Dan Rachlin torsdag skrev en længere tekst om Lyngvild på sin Facebook-profil. I teksten skriver han blandt andet:

'Nu kommer bogen, hvor Jim Lyngvild fortæller om shitstorme. Et emne han jo helt evident ved en masse om. Det ved os, som har været i kløerne på ham, når han går amok også. Selv havde jeg jo ‘glæden’ senest for et år siden,' skriver Dan Rachlin blandt andet.

Involverede konen

Overfor Ekstra Bladet uddyber Dan Rachlin den fejde, som han nævner i opslaget.

Fejden kom i kølvandet på DR's Simon Spies dokumentar, som udkom sidste efterår. Dengang lavede Lyngvild nemlig et opslag på sine sociale medier, hvor han skrev, 'at man skulle huske på, at Simon Spies havde været en god forretningsmand, som gjorde man gode ting fra Danmark', fortæller Rachlin.

- Til det skrev jeg så, at det var noget vrøvl. Og så gik han amok på mig. Og så begyndte han at skrive truende beskeder, som eksempelvis 'Du ved ikke, hvem du ligger dig ud med', hvorefter han blokerede mig og fortsatte med at skrive dårlige ting om min person på sin egen profil.

- Og så toppede han den med at involvere min kone i et vredesudbrud omkring mig.

Rettede aldrig påstand

Jim Lyngvild skulle ifølge Rachlin have påstået, at Rachlins kone, som hedder Charlotte Daell Rachlin, og er arving efter Daells Varehus, 'skulle nyde godt af, at dem som startede Daells Varehus misbrugte og udnyttede arbejdskraft'.

Dan Rachlins kone, Charlotte Daell Rachlin, er arving efter Daells varehus. Foto: Salling Ibsen/Polfoto

- Vi nåede dertil, hvor min kone kontaktede ham og sagde 'hvad bilder du dig ind?'

- Og der havde vi så den oplevelse, at det var han selvfølgelig ked af, men det er ikke noget, der har udmøntet sig i en offentlig rettelse. Og det er vel fair nok, hvis man påstår noget på sin megte læste Facebook-side, at man så også retter ind, hvis man føler, man har trådt over en grænse.

- Det kan vi jo alle komme til. Det sker også ofte, at jeg er nødt til at beklage, og sådan er det jo.

- Stor fan

Ifølge Dan Rachlin er det dog vigtigt at forstå, at der er dele af Jim Lyngvilds person, som han trods alt 'er stor fan af'.

- Men jeg er nødt til at understrege, at hans virke som sådan er jeg stor fan af. Og jeg har sgu heller ikke noget problem med, at han er vild og vanvittig på de sociale medier, fordi det er jeg jo forhelvede også selv, så det ville være super dobbeltmoralsk af mig, siger radio-værten og fortsætter:

- Det er ikke det. Det er den sammenhæng, at tingene skal ses i, og at han til stadighed ikke i offentligheden har undskyldt for, at han har involveret min kone, som var en uskyldig tredjepart i vores uoverensstemmelse. Det kan jo ikke nytte noget.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Jim Lyngvild, som meddeler, at han ikke har nogle kommentarer til sagen.

