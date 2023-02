Dan Rachlin: - Jeg er desperat

Det er bestemt ikke nyt, at dj og radiovært Dan Rachlin får sine billeder misbrugt på sociale medier som Facebook og Instagram, hvor der oprettes profiler med hans billeder - vel at mærke profiler, som han intet forhold har til, og som han naturligvis helst så begravet på den digitale losseplads så hurtigt som muligt.

I et opslag på Instagram gør Rachlin nu opmærksom på, at problemet desværre ikke er blevet mindre - snarere tværtimod.

Faktisk er omfanget så stort, at Dan Rachlin må bruge mellem en halv og en hel time hver dag på at rydde op i misforståelser og forviklinger og på at prøve at trænge igennem til Facebook og Instagram for at få de skruppelløse bedragere stoppet.

Annonce:

- Jeg spørger nu igen desperat Instagram og Facebook på øverste plan, hvordan de kan påstå, at de gør hvad de kan for at fjerne falske profiler, når jeg så nemt som ingenting kan slå op og finde ti falske profiler, der med en variation af det samme navn alle bruger mit billede, siger Dan Rachlin til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det virker jo ikke som om man i praksis gør ret meget for at komme det til livs.

Daglig kontortjans

Hvor stort er omfanget for dig personligt?

- Jeg bruger mellem en halv til en hel time dagligt på det her. Blandt andet bruger jeg tid på de kvinder, der er blevet snydt af de falske profiler og henvender sig til mig og ikke kan finde ud af, hvad der er op og ned. Og så bruger jeg tid på at anmelde alle de falske profiler, jeg falder over. Det er en daglig kontortjans, kan man sige.

Hvorfor, tror du, at dit billede er så populært, når der skal oprettes svindlerprofiler?

- Jeg er jo ikke nogen Mads Mikkelsen, men en helt almindelig pæn mand. En gråhåret mand, der lever og har levet livet. En voksen, tillidsvækkende mand. Det er tilsyneladende det, man går efter. Det er professionel business, hvor man bare fortsætter ufortrødent, hvis man først har fundet ud af, at en profil med et Dan Rachlin-billede fungerer.