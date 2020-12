Dan Rachlin: Kald mig ikke falleret radiovært!

- For nogle er jeg legemliggørelsen af en for længst svunden tid, siger Dan Rachlin, der har gjort en dyd ud af at genopfinde sig selv hvert femte år

I 80'erne og 90'erne surfede han for fuld kraft på radio- og tv-bølgerne og var en af underholdningsbranchens helt uundgåelige stemmer og ansigter.

I det herrens år 2020 er karrieren for den 56-årige musikalske altmuligmand langt fra slut, men turbomotoren er dog kommet et par hak ned i gear, hvilket faktisk passer kamæleonen Dan Rachlin ganske godt.

- Jeg havde mit eget talkshow på TV2, turnerede land og rige rundt, lavede underholdning om natten, radio ved siden af og skrev på et musikblad, mindes Dan Rachlin og tilføjer:

- Når det virkelig bimler og bamler, og man er midt i det og kører på de helt høje nagler, så opdager man ikke, hvor vildt det egentlig har været, før det stilner lidt af.

En svunden tid

I dag er tempoet et lidt andet, og Rachlin er helt afklaret med, at han for mange er et ansigt, der er tæt forbundet med en overstået epoke.

- Mit dilemma er, at jeg for nogle er legemliggørelsen af en for længst svunden tid - primært 80'erne med et nøk ind i 90'erne - men jeg har ikke selv den der nostalgiske åre, og selv om telefonen af og til stilner lidt af, har jeg aldrig lænet mig tilbage og tænkt, at det var meget bedre i de gode gamle dage i 1985 eller 1993. Sådan er jeg ikke som menneske.

I 80'erne og 90'erne surfede Dan Rachlin for fuld kraft på radio- og tv-bølgerne og var en af underholdningsbranchens helt uundgåelige stemmer og ansigter. Foto: Thomas Wilmann

I stedet for at tage de nostalgiske briller på og bladre længselsfuldt i underholdningens historiebøger klør han på og ser muligheder, hvor andre ser problemer.

- Jeg er totalt fremadrettet og nysgerrig og nærmest grådig i forhold til, hvad der skal ske i morgen og næste år, og lige nu er jeg heldigvis kommet ind i en god periode igen, hvor jeg blandt andet er radiovært på P5 på Danmarks Radio, siger han.

Ryster posen

Blandt venner og familie er det helt naturligt, at man aldrig rigtig ved, hvilken hylde han ligger på.

- Mange af mine venner siger, at de kender ikke nogen, der gennem årene har været bedre til at genopfinde sig selv, end jeg har, selv om Madonna nu også i mange år var rigtig god til det, griner Rachlin og tilføjer:

- Hvis jeg levede i et land med 60 millioner indbyggere, kunne jeg være 'Dan Rachlin der spiller 80'er-musik' for evigt, men i et lille land som Danmark er man nødt til at gøre en dyd ud af nødvendigheden og genopfinde sig selv hele tiden, hvilket faktisk bare gør det hele mere spændende for alle.

- Hvert femte år dukker jeg op igen - ikke totalt forvandlet med botox i læberne og blondt hår - men i nye sammenhænge hele tiden. Det synes jeg faktisk, alle kunne lære noget af - ikke kun en radiovært og gøgler som mig. Man skal huske at ryste posen, selv om man risikerer at komme til at stå på lidt tynd is.

Dan Rachlin har arbejdet med musik, siden han var 15 år. Foto: Ole Steen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sygeligt manisk på Facebook

Du er ret aktiv på sociale medier - ikke mindst Facebook - er det din vurdering, at debatten er blevet bedre i kraft af den her digitale udvikling?

- Nu er det meget pænt formuleret af dig, når du siger, at jeg er 'ret aktiv' på Facebook. Jeg ville nok selv kalde det 'sygeligt manisk'. Folk, der følger mig og klikker ind på min side vil se, at der er et sted mellem fem og ti opdateringer i døgnet

Hvorfor?

- Det er der mange forskellige årsager til. Det er blevet en sikkerhedsventil for mig. Jeg får afløb for en masse ting, hvad enten det er en rocksanger, der er død eller corona-situationen, der kalder på en kommentar.

- For mig personligt er det en bedre tid, men om det generelt gør noget godt for kommunikation og meningsudvekslinger, det er jeg lidt i tvivl om.

Bliver du aldrig træt af den skingre tone?

- Det fungerer godt for mig, fordi jeg praktiserer et meget stringent regelsæt. Hvis du ytrer en trussel, kommer med en racistisk udtalelse eller kører løs på mig personligt, så er det ud af vagten.

- Hvis man skriver 'Hvorfor skal vi høre på dig, din fallerede radiovært?, så stopper samtalen. Det kan virke drastisk i den her kommunikationsverden, vi lever i, men uanset om du er en privatperson eller et medie med en debattråd, er du nødt til at have nogle markante regler.

Hvad er dine regler?

- Jeg ser på det som et privat middagsselskab, hvor man har drukket et par flasker vin. Sådan skal tonen og energien helst være. Man skal kunne sige 'Det giver jeg dig fandme ikke ret i!', men der er jo ikke nogen, man inviterer hjem til sit spisebord, der lige pludselig ud af det blå kalder én en 'opmærksomhedshungrende, falleret dj'. Det ville jo være dybt underligt.

Bliver du ofte svinet til?

- Jeg oplever, at folk hurtigt forsøger at trykke på knappen med 'Du er også bare en gammel falleret radiovært!' for at få en reaktion. Som udgangspunkt generer det mig ikke. Jeg er ikke konfliktsky og kan godt håndtere det, men det er ikke noget, jeg gider finde mig i på min egen Facebook-væg.

- Jeg vil gerne blive klogere og mødes af modargumenter. Man må gerne gå til stålet, men jeg oplever som så mange andre nogle faresignaler, når det kommer til de store emner som eksempelvis flygtninge og corona. Der bliver det hurtigt meget polariseret, hvor folk råber facist og hallal-hippie til hinanden fra hvert deres ringhjørne, og det afsporer samtalen for alle os, der måske føler, vi hører til i midten mellem de to ringhjørner.

Hvad er det bedste ved Facebook?

- Det er helt åbenlyst en god ting, at man har mulighed for at genoptage kontakten eller følge lidt med i en gammel klassekammerat eller kollegas liv. Så ved man i det mindste lidt om, hvordan vedkommende har det i sit liv, og det er jo en kæmpe gave, men de nære venner skal man naturligvis stadig huske at møde i virkeligheden.

- Selv om telefonen af og til stilner lidt af, har jeg aldrig lænet mig tilbage og tænkt, at det var meget bedre i de gode gamle dag, siger Dan Rachlin. Foto: Philip Davali

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De gamle klassikere

Dan Rachlin er en oplagt kandidat til at give et bud på, om musikken virkelig var bedre i gamle dage. Han har været dj, næsten lige siden grammofonen blev opfundet og ved præcis, hvad der får folk til at skråle med på et dansegulv.

- Der er mange Gasolin'- og Kim Larsen-sange, som man sagtens kan forestille sig, ungerne synger til morgensang om 25 og 50 år. Og det samme gør sig gældende for et par af Shu-bi-duas største klassikere.

- Man skal dog passe lidt på med at dømme. Alle generationer har nok en tendens til at synes, at alt, hvad de selv gør, er monumentalt og vil vare til evig tid, hvilket nok er lidt naivt.

- Men uden at være en sur gammel mand, der synes, at alt var bedre i gamle dage, så kan jeg da godt have ret svært ved at udpege noget på de aktuelle hitlister, som vi også synger - eller rapper - om 25 år. Det er for mig helt åbenlyst.