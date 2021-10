Danica Curcic: Ny kæreste er stadig lidt hemmelig

Danica Curcic er lige nu på mange serie-elskeres læber verden over efter hendes succes som den ubestridte hovedrolle i Netflix-hittet 'Kastanjemanden'.

Men privat spiller tingene også for tiden.

Da dronningen afholdt koncert og middag for filmbranchen på Fredensborg Slot tirsdag, havde Curcic sin nye amerikanske kæreste med.

Darren Pettie, hedder han, og han er med sine 51 år 15 år ældre end sin nye danske flamme.

Ugebladet HER & NU var de første til at breake historien tidligere i dag.

Pettie er selv skuespiller og har haft en rolle i blandt andet 'Mad Men'.

Vildt at præsentere ham

Normalt er Curcic meget hemmelighedsfuld omkring sit kærlighedsliv, og hun havde da heller ikke lyst til hverken at tage Darren med i biffen til premiere på Ole Bornedals nye film 'Skyggen i mit øje' eller tale synderligt meget om ham til den fremmødte presse (se videoen i toppen af artiklen).

- Det var fantastisk og vildt at præsentere min nye kæreste for dronningen i går - det var stort. Det var en overdådig og overvældende aften. Det var vildt for ham at opleve - han er jo amerikaner.

- Hvorfor er han så ikke med i biffen i dag?

- Han er her ikke!, lyder det ordknapt fra Danica Curcic.

- Du har gået og holdt ham lidt hemmelig, ikke?

- Jeg vil ikke snakke mere om ham, siger hun i en bestemt tone, men med et skævt smil.

Danica Curcic til royalt arrangement med kæresten, Darren Pettie, som hun dog ikke havde lyst til at slæbe med på rød løber i Imperial dagen efter. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Finder kastanjemænd foran døren

Danica er til gengæld - som det oftest er tilfældet med skuespillere - mere villig til at tale om sit arbejde end om det private.

- Må jeg til gengæld spørge til din succes i 'Kastanjemanden' - det er jo blevet en kæmpeserie.

- Ja, det er helt fantastisk.

- Hvad er din reaktion på succesen?

- Det er overvældende - det havde jeg slet ikke turde håbe eller tro på. Det er fuldstændig fantastisk. Det må jeg sige.

- Kan du gå i fred på gaden?

- Altså, jeg kan godt mærke, at der er nogle ekstra smil i supermarkedet, og der har da også ligget nogle kastanjemænd foran min hoveddør af og til, som jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal reagere på.

- Det er lidt sjovt og lidt stort. Så det er jeg da glad for.

Måske mere Netflix

Danica Curcic har tidligere spillet en af hovedrollerne i den internationale gyserserie 'The Mist', og det var da også her, hun oprindeligt mødte kæresten Darren Pettie.

Med hovedrollen i 'Kastanjemanden' har hun for alvor slået sit navn fast internationalt, selv om serien er dansk produceret. Hun vil dog ikke løfte sløret for, om der kommer mere Netflix-relateret fra hendes side.

- Måske. Jeg ved det ikke.