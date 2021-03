Danmarksrekord: Sælger sommerhus for 25 millioner

Den danske tv-kok og kogebogsforfatter Camilla Plum har solgt sit sommerhus for et svimlende millionbeløb.

Det skriver Se og Hør.

Det betegnes ligeledes af flere medier som årets bolighandel. Fritidshuset fra 1775 er nemlig solgt for hele 25 millioner kroner, mens den offentlige vurdering lyder på 3,9 millioner kroner.

Fiskerhuset i den nordsjællandske by Tisvildeleje råder over 70 kvadratmeter bolig og en grundstørrelse på 666 kvadratmeter. Dermed er det en kvadratmeterpris på over 357.000 kroner.

Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for Gribskov Kommune er på 36.954 kroner pr kvadratmeter, viser en opgørelse lavet af Boliga.

Ejendomsmægleren Camilla Thouber står bag salget af fiskerhuset. Huset blev solgt som et skuffesalg på bare en dag, fortæller hun.

-Ja, vi har slået danmarksrekorden med over 357.000 pr kvadratmeter. 25.000.000 for 70 kvadratmeter. Før var rekorden på 160.000 pr kvadratmeter - det var faktisk også vores egen rekord. 94 kvadratmeter beliggende i Tisvilde blev solgt i januar for 15.000.000. Så det er jo sjovt, at vi kan konkurrere med os selv om flere danmarksrekorder på sigt, siger hun og tilføjer, at hun i 2020 solgte boliger for over 300 millioner kroner.

Huset ligger med første parkets udsigt over vandet. Foto: PR-foto, Camilla Thouber

Enorm skattefri gevinst

Men selvom prisen på huset tyder på en luksus uden lige, trænger det mildest talt til en kærlig hånd. Placeringen i det populære sommerhusområde Tisvildeleje giver dog boligen den ekstreme værdi.

Camilla Plum har tjent en ordentlig sum skattefrit ved salget af det lille fiskerhus. På boligas hjemmeside fremgår det nemlig, at hun købte det lille fritidshus tilbage i 1996 ved en familieoverdragelse for 654.500 kroner.

Det vil altså sige, at hun på 26 år har tjent 24.345.500 kroner.

Den nye ejer af boligen er den 55-årige it-milliardær Carsten Krogh Gomard, som er en af tre stiftere af Netcompany. Det fremgår af tinglysningen. Skødet på det lille stråtækte hus er dateret til 15. marts 2021.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Camilla Plum, men hun har ikke ønsket at kommentere salget.

