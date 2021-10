Dansk blomsterkonge død af kræft

Erik Bering, manden bag det kendte Bering House of Flowers i København og kongelig ven og hofleverandør, gik bort på Næstved Sygehus natten til søndag

Den tidligere blomsterkonge Erik Bering, der stiftede det kendte Bering House of Flowers og var leverandør til hoffet, gik i weekenden bort 76 år gammel efter ganske kort tids kræftsygdom.

Det bekræfter hans bror, Åge Bering, over for Ekstra Bladet.

- Ja, han er død. Han havde været syg i en kort periode med kræft og fik diagnosen for cirka halvanden måned siden. Her inden for den seneste uge gik det mere ned ad bakke og så sov han stille ind, fortæller broderen.

Erik Bering boede frem til sin død på Møn med sin partner, Gunner Ravn, efter at den kendte blomsterdekoratør og iværksætter i år 2003 trak sig tilbage fra livsværket i det københavnske.

Dengang overtog hans oprindelige elev og senere trofaste medarbejder siden 1982, Bjarne Als, forretningen Bering House of Flowers, som han dermed blev ny ejer af og direktør for.

Erik Bering havde efter mange hektiske år lyst til at leve et lidt mere roligt liv, men det fik ham dog ikke til helt at gå på pension.

Helbred skrantede

Derfor åbnede han gårdbutikken Beringgaard i Gilleleje, men helbredet skrantede, og gårdbutikken blev solgt få år senere.

Bjarne Als er fortsat indehaver af Bering House of Flowers i dag. Han bekræfter også dødsfaldet.

- Erik døde natten mellem lørdag og søndag på Næstved Sygehus, imens han var i kræftbehandling for lungekræft, siger Bjarne Als, da Ekstra Bladet ringer for at kondolere.

Erik Bering fra da han drev Beringgaard i Gilleleje, efter at have solgt sit livsværk Bering House of Flowers. Få år senere trak han dog stikket af helbredsmæssige årsager. Foto: Ole Bunzen

Fandt sit kald i London

Afdøde Erik Bering begyndte sin læretid i 60'erne og kom i den forbindelse på studieophold i Flower House i London.

Den romantiske, lidt tunge og 'voldsomme' blomsterstil, som briterne var kendt for, gjorde indtryk på den unge blomsterlærling, så i 1972 gik han egne veje og stiftede Bering House of Flowers i Købmagergade, hvor han lavede overdådige dekorationer i samme ånd som inspirationskilden.

Erik Bering var også en mand, der var gode venner med hoffet. I 1992 stod han for eksempel for blomsterne til dronning Margrethe og prins Henriks sølvbryllup.

Det gjorde han så godt, at man gav ham helt frie hænder, da dronning Anne-Maries søn, kronprins Pavlos, blev gift med Marie-Chantal i Sankt Sophia Katedralen i London i 1995.

Siden fik han lov til at vise alle sine evner ved adskillige royale begivenheder op gennem 90'erne og 00'erne.

Men nu er Erik Bering, som i øvrigt ingen børn havde, her altså desværre ikke længere.

Ekstra Bladet har forsøgt at få fat i Erik Berings partner, Gunner Ravn. Han har dog ikke taget telefonen.