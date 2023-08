Dansk forfatter i lykke: Nu er hun gift

Den danske krimi-forfatter Katrine Engberg er blevet gift.

Brylluppet blev afholdt lørdag 26. august, hvor hun giftede sig med Jakob Jensen. Det skriver forfatteren selv på Instagram.

'Tak til alle, der var med til at give os vores livs lykkeligste dag. Tak for ordene, grinene, tårerne og de forbudte trin, for musikken, solskinnet og højtideligheden. Tak for overbærenheden med alle følelserne, der konstant flød over, og tak for åbne hjerter. J+K 26.08.2023.'

Med til teksten er et billede af det storsmilende brudepar, som blev forlovet i december sidste år.

Flere kendte danskere har også været ved tasterne for at lykønske det nyudklækkede ægtepar. Det gælder blandt andet skuespiller Sofie Lassen-Kahlke, vært Sara Bro, sangerinden Nabiha og forfatter Sara Blædel.

Har været gift før

Det er dog ikke første gang, at Katrine Engberg har bevæget sig ned ad kirkegulvet.

Hun har nemlig tidligere været gift med tv-værten Tim Vladimir, som hun var sammen med i 13 år.

I 2021 kom det dog frem, at de havde valgt at gå fra hinanden.

Timm Vladimir og Katrine Engberg fandt sammen i 2003 og blev gift i 2008. Sammen har de sønnen Cassius Vladimir.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Katrine Engberg omkring hendes store dag, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

