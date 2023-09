Dansk forfatter med vildt indkøb: Lejlighed til 22 millioner

En lejlighed med havudsigt og placering midt inde i hovedstaden.

Det er, hvad forfatteren Lotte Kaa Andersen, der har skrevet romaner som 'Den inderste kerne', 'Hambros allé 7-9-13' og '100 dage', sammen med sin mand, Lars Kaa Andersen, som er direktør i Dansk Bygge- og Pantebrevsselskab, har scoret sig.

Og det har ikke været en billig omgang.

Parret har betalt svimlende 22 millioner kroner for deres nye lejlighed.

Det fremgår af Tinglysningen.

Af Boliga fremgår det desuden, at lejligheden tilsyneladende blev sat til salg for 25 millioner, så noget tyder på, at forfatteren altså har gjort et kup og fået et afslag på tre millioner kroner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Man behøver næppe 216 kvadratmeter for at skrive romaner. Men det er ikke desto mindre dét, Lotte Kaa Andersen kan se frem til at rykke ind i fra 1. december. Foto: Gregers Tycho/ Ritzau Scanpix

Lejligheden er placeret på Østerbro og udgør 216 kvadratmeter, der er fordelt på fire værelser og en altan ud til vandet.

Parret har tre voksne drenge og kan se frem til at overtage lejligheden 1. december.

Lotte Kaa Andersen er uddannet cand.mag. i litteraturhistorie og medievidenskab, og har i en årrække arbejdet som journalist og klummeskribent, inden hun kastede sig over forfatterskabet.

Hun udgav fra 2015-2018 Hellerup-trilogien 'Hambros Allé 7-9-13', '100 dage' og 'Syv sind', som følger tre familier i årene omkring finanskrisen og frem til i dag.