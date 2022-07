Dansk hitsanger: Min værste fejl

Dorthe Kollo begyndte sin karriere som barnestjerne, og stjernen funkler stadig.

Den 17. juli fylder slager- og dansktopsangerinden 75 år.

- Det er en stor gave at blive ældre og nyde livet fuldt ud, siger Dorthe Kollo.

- Det er vidunderligt stadig at være i stand til at gå op på de skrå brædder og gøre ens publikummer lykkelige for det, de får serveret. Det betyder meget for mig, for jeg er født ind i musikken.

Dorthe Kollo kom til verden på Frederiksberg i 1947. Familien flyttede siden til Aarhus, hvor hendes far fik job som kapelmester.

Som barn var hun med sin mor inde at se en talentkonkurrence. Men det var hende, der endte med sejren.

Dorthe Kollo fødte datteren Nathalie på sin 20-års fødselsdag. (Arkivfoto). Foto: Jens Kalaene/Ritzau Scanpix

Ellevilde

Arrangørerne havde glemt pauseunderholdningen, og Dorthe Kollo blev bedt om at synge en sang om sin bamse, hun havde i hånden.

- Folk var ellevilde. Jeg blev hevet op i luften, fik chokolade og kom på forsiden af avisen næste dag. Sådan startede det, fortæller hun.

Dorthe Kollo var blot ni år gammel, da hun indspillede sin første grammofonplade, 'Min piphans'.

Musikken tog for alvor fart, da Bent Fabricius-Bjerre øjnede hendes talent og gav hende en pladekontrakt. Det var også ham, der fik Dorthe Kollo til Tyskland.

Han mente, hun ville gøre sig godt der.

I 1964 debuterede Dorthe Kollo med nummeret 'Junger Mann Mit Roten Rosen'. En sang, som siden kom med i det tyske melodigrandprix.

Det helt store gennembrud kom i 1968 med nummeret 'Wärst du doch in Düsseldorf geblieben', som på dansk blev til 'Gid du var i Skanderborg'.

Der opstod sød musik i ordets bogstavelige forstand, da Dorthe Kollo mødte den tyske skibsreder Heiner Dettmer for 22 år siden efter et show på et krydstogtskib, som han ejede. (Arkivfoto). Foto: Bent Midstrup/Ritzau Scanpix

Betyder meget

Siden er fulgt evergreens som 'Er De greven fra Luxemburg?' og 'Velkommen til verden', der er skrevet af Björn og Benny fra Abba.

Dorthe Kollos farverige repertoire spænder videre end det.

For at nævne et udpluk har hun medvirket i Sans Souci Revyen og lystspillet 'Hvad en franskmand har brug for' over for Ove Sprogø på Folketeatret, og så har hun været både radio- og tv-vært på Norddeutscher Rundfunk.

- Jeg har boet i Tyskland længere tid, end jeg har været i Danmark. Tyskland betyder meget for mig, og jeg føler mig integreret, selv om jeg stadig er fuldblodsdansker og har beholdt mit danske pas - her vil de ikke acceptere dobbelt statsborgerskab, siger Dorthe Kollo.

- Jeg er tit i Danmark og har en hytte på Enø, hvor jeg også skal holde min 75-års fødselsdag, siger hun.

Dorthe Kollo var lige fyldt 20, da hun for alvor entrerede Tyskland. Med sig havde hun sin nyfødte datter, Nathalie.

Dorthe Kollo har et inderligt håb for sin 75-års fødselsdag. - Jeg ønsker, at jeg fortsat vil være så elsket, som jeg er. Jeg har ikke noget med en diamantring eller et eller andet. Den er vi steget af. Men noget god mad og at være sammen med nogle sjove mennesker vil være en stor glæde, siger hun. (Arkivfoto). Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

En ung pige

Hendes daværende mand var operasanger, så det var babyen under armen og op på scenen.

- Jeg havde en ung pige med til at se efter Nathalie, for jeg optrådte meget, fordi jeg lå nummer et på de tyske hitlister nærmest hele tiden.

- Det var intet problem. Men det er altså sjovere, når man kan have dem helt tæt på hele tiden, siger Dorthe Kollo.

Selv om hun var ved at slå rødder i Tyskland dengang, købte hun også en gård på Samsø.

Hun tog flycertifikat og investerede i et Piper Cheroekee 140-fly og pendlede frem og tilbage, så hun kunne indspille de tyske sange på dansk efterfølgende.

Efter 13 år på vingerne stoppede Dorthe Kollo. Hun blev mor igen, da datteren Jil kom til verden under hendes andet ægteskab.

- Når man er 20 år, er man meget fokuseret på sig selv og på alt det, der foregår. Men når man er 36, glæder man sig virkelig bare over, at man overhovedet bliver gravid igen. Det var en gave - det havde jeg slet ikke drømt om, siger hun og fortsætter:

- Det hører med til at gøre livet brandhamrende lykkeligt at have to døtre, en dejlig hund og en vidunderlig mand.

Dorthe Kollo glæder sig over at blive mormor for anden gang senere på året, når hendes yngste datter, Jil, føder en søn. Hendes ældste datter, Nathalie, har sønnen Marlon på 23 år. (Arkivfoto). Foto: Jeppe Bjørn Vejlø/Ritzau Scanpix

Kæmpe bommert

Dorthe Kollo havde ellers svoret, at hun var færdig med mænd, da hun mødte Heiner.

Hun havde en periode været gift med en mand, der ikke var god for hende.

- I showbiz har jeg faktisk aldrig fået nogle på hovedet. Men rent privat har jeg lavet en kæmpe bommert, da jeg mødte en herre, tog til Los Angeles og først opdagede året efter, at det var en fejl.

- Jeg tror, at alle godt kan komme til at begå en fejl i livet. Det var virkelig en af de værste fejl, jeg har begået, siger Dorthe Kollo.

Dorthe Kollo rejste tilbage til Tyskland.

Hun begyndte at dyrke en masse motion og omgive sig med gode venner for at komme ud på den anden side.

Det lykkedes. For hendes hjerte viste sig at åbne sig igen.

Efter et show på et krydstogtskib faldt hun i snak med den tyske skibsreder Heiner Dettmer, og der opstod - så at sige - sød musik.

- Han kom ligesom ned, som var han sendt fra ham deroppe i himlen. Det var, som om der var nogle, der sagde: 'Så Dorthe, nu skal du bare slappe af'.

- Jeg har mødt manden i mit liv. Hvem skulle tro det? Det er helt fantastisk, ler hun.

Slager

Parret har været sammen i 22 år nu.

- Det skyldes temmelig sikkert, at vi har stor respekt for hinanden. Jeg har stor respekt for det, han har bygget op, og der er heller ikke nogen konflikter, når jeg siger, at jeg lige tager på turné, siger Dorthe Kollo.

Og det skal hun i 2023.

Her drager hun ud på Dansk Slager Parade.

- Jeg kan være stolt af alle de fantastiske hits, jeg har haft, og glæder mig over, at folk stadig gider høre dem. Det gør mig lykkelig. Dødhamrende lykkelig faktisk, for de kommer fra et ærligt sted, siger hun.

Med sig på turneen har hun sit nye nummer, 'I dag er en ny dag', som hun også har indspillet på tysk under titlen: 'Das Leben Geht Weiter', som direkte oversat betyder: 'Livet går videre'.

- Den handler om netop at være glad for hver eneste dag. At man skal leve, som om det var den sidste dag.