Dansk influencer promoverer ulovlig gambling

Den danske streamer og influencer MarckozHD har promoveret et ulovligt onlinekasino, mens han lyver for sine følgere

Kender du nogen, der streamer gambling fra ulovlige sider online? Kontakt journalist Laura Hellensberg på lah@eb.dk

Den går altså ikke.

Den danske influencer og streamer MarckozHD har den seneste tid promoveret et onlinekasino med navnet Stake.com til sine 250.000 følgere på streaming-siden Twitch.

Her har den unge jyde fortalt sine seere, hvordan man nemt og enkelt kan komme ind på hjemmesiden, at de ikke tjekker alder på folk, og at man derfor ikke behøver være over 18, samt at man ikke behøver betale skat af sin gevinst.

- Jeg har en kammerat, der har ringet til SKAT, og det er fakta, at man ikke skal betale skat af de penge, man vinder derinde, lyder det fra streameren i en af hans videoer.

Men det er hverken rigtigt eller lovligt.

Til Ekstra Bladet oplyser Spillemyndigheden, at hjemmesiden Stake.com ikke er registreret hos den danske spillemyndighed, og at det derfor ikke er lovligt at promovere siden til danske spillere.

Det betyder også, at man helt bestemt skal betale skat af de gevinster, man får fra hjemmesiden.

Det oplyser SKAT til Ekstra Bladet.

'Hvis hjemmesiden og spillet ikke overholder disse krav, er gevinsten skattepligtig som personlig indkomst', er meldingen.

Tager ikke ansvar

MarckozHD streamer også almindelige computerspil til sine følgere, der ifølge streameren selv også består af børn under 18 år. I hans videoer generer det ham dog ikke at promovere gambling til børn, fordi det ikke er hans ansvar.

- Det er ikke mit ansvar, hvis børn går ind og spiller, efter de har set min stream, siger han til dem, der i hans chatfunktion spørger, hvorfor han promoverer hjemmesiden med de online-spillemaskiner.

Den udmelding er Lars Hausted, forbyggelseschef hos Center for Ludomani, dog ikke helt enig i.

Han forklarer, at rollemodeller har et ansvar over for dem, de henvender sig til.

- Vi kan alle sammen godt lide rollemodeller, og hvis en twitch-streamer er en rollemodel, så har det en form for effekt, og det er aldrig lovligt at markedsføre gambling til personer, der er under 18 år.

Spilleloven er da også meget klar på punktet om at promovere gambling til børn.

'Markedsføring af spil må hverken i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes mod børn og unge under 18 år', lyder det her.

Vidste det ikke

Til Ekstra Bladet fortæller Mark Tange, der gemmer sig bag streamernavnet MarckozHD, at han ikke var bekendt med, at det ikke var lovligt at promovere siden.

- Det vidste jeg ikke. Jeg har talt med min kammerat, der lever af at gamble, og han siger, at det er en gråzone, men det er klart, at jeg så ikke har lavet nok research, lyder det.

Mark er dog ikke enig i, at han har et ansvar over for dem, han viser det ulovlige indhold til.

- Nu har jeg primært folk over 18 år derinde, men man kan aldrig helt undgå, at der er mindreårige.

- Men har du så ikke et ansvar, når du siger, at man sagtens kan spille inde på siden, hvis man er under 18?

- Selvfølgelig skal man tage højde for, at der er børn, der ser med, men børn kan ikke finde ud af at smide penge ind på Stake. Det er kryptovaluta, måske hvis du er 16-17 år, kan du finde ud af det, men der er ingen på 13 år, der kan finde ud af det.

- Det er jo også personer under 18?

- Alt, jeg gør, kommer jo til at påvirke folk, der ser med. Jeg kan ikke tage hensyn til, at folk vælger at gøre det, hvis jeg siger, at det er dumt, og jeg har aldrig fået penge for at være på Stake.

- Synes du ikke, at du burde tænke mere over at vise gambling, når man jo ved, at flere og flere er ofre for ludomani?

- Jo, det tænker jeg over. Det er derfor, jeg ikke tager imod en casino-aftale. Jeg siger også, at det er en underskudsforretning. Ludomani er en seriøs sygdom, og det kan ødelægge folks liv.

- Hvad tænker du om at vise gambling fra Stake.com på din konto, når du ved, at det er ulovligt?

- Jeg kan godt mærke efter det her, så er det slut med at gamble. Det kan du godt skrive. Jeg kommer ikke til at vise det igen.

Mark Tange slår over for Ekstra Bladet fast, at han aldrig har modtaget penge for at spille på hjemmesiden, og at han gerne vil tydeliggøre, at det er meget få af hans videoer, der viser ham, der spiller om penge på nettet.