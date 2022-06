Dansk influencer skyldig i to voldtægter

Den danske influencer 'Danne' er dømt skyldig i to voldtægter, hvor den ene førte til, at forurettede måtte få en abort

To år bag tremmer bliver det til for den 23-årige sanger og influencer 'Danne'.

Danne med det borgerlige navn Danial Hamza Lappé Ahmad er kendt skyldig i to voldtægter, der fandt sted 15. april og 7. maj sidste år.

Det skriver Se og Hør.

Ude af stand til samtykke

'Danne' er særligt populær på TikTok, hvor han har mere end 173.000 følgere. På sin Instagram har han mere end 25.000 følgere. Og så har han en pladekontrakt med Sony.

Han har selv nægtet sig skyldig i de to sager, hvor kvinderne har været påvirkede af alkohol i en sådan grad, at de har været ude af stand til at give samtykke - eller modsætte sig voldtægten. På trods af kvindernes tilstand gennemførte Danial alligevel voldtægterne.

Den ene af kvinderne blev efter voldtægten gravid og måtte få en abort.

Albumcover til Dannes nye sang, som fik debut i marts. PR-foto.

Vidner

Retten lagde særlig vægt på, at forklaringerne fra de to forurettede har været detaljerede og troværdige.

Fordi begge voldtægter fandt sted i rum, hvor der befandt sig andre mennesker ved siden af, har der været vidner, der kunne bakke de forurettedes historier op.

Dannes forklaring skulle have ændret sig markant fra politiets indledende afhøring.

Han er i gang med at afsone straffen, som altså endte med to års fængsel.

Flere lignende sager

'Danne' er ikke den eneste kendte dansker, der er blevet kendt skyldig i voldtægt på det seneste.

I går kunne Ekstra Bladet fortælle om en reality-deltager, der i Århus blev kendt skyldig i at have voldtaget sin veninde. Han blev dømt et år og to måneders fængsel. Dommen blev straks efter anket. Du kan læse mere om sagen her.

Også Paradise-deltageren Teitur er blevet dømt for voldtægt. Det skete i Odense 25. maj. Teitur skal tilbringe to år og seks måneder i fængsel for voldtægten. Det kan du læse mere om her.

Ekstra Bladet kunne allerede i efteråret kaste lys over, hvad veninden til den forurettede i Teitur-sagen havde oplevet i den lejlighed, hvor det hele udspillede sig.