Dansk influencerbureau går konkurs

Det kendte influencerbureau Brand New Story, der ifølge deres hjemmeside arbejder med kendte navne som youtuber Alexander Husum samt youtuber-parret Jasmin og Mika, er gået konkurs.

Det skriver Finans, og oplysningerne bekræftes i Statstidende.

Christina Fuursted, der er direktør for Brand New Story, bekræfter konkursen over for Finans, men ønsker ikke at kommentere konkursen yderligere.

Det står dog klart, at det de seneste år ikke har været muligt for influencerbureauet at skabe et overskud, mens egenkapitalen også er negativ.

Alexander Husum er ifølge bureauet en af de kendte youtubere, de har arbejdet med. Foto: Jonas Olufson

Tvivlede på drift

Virksomheden har i seneste regnskabsår også haft mindre aktivitet, og i den forlængelse blev der sat spørgsmålstegn ved virksomhedens fortsatte drift.

Annonce:

'En positiv forventning til fremtiden gør, at selskabets ledelse vurderer, at selskabet kan fortsætte sin drift. Selskabet kan komme i en situation, hvor et potentielt tilbagebetalingskrav fra Erhvervsstyrelsen, jf. note 11, kan overstige selskabets finansielle råderum og ejerkredsens grænser for fortsat støtte. Et potentielt tilbagebetalingskrav fra Erhvervsstyrelsen kan således true selskabets muligheder for fortsat drift', lød det i regnskabet.

Her var der ifølge regnskabet tale om coronakompensation på 850.000 kroner, som firmaet modtog tilbage i 2020, som de muligvis ikke havde ret til.

Siden 2020 har Brand New Story ifølge Finans tabt omkring 3,1 mio. kr. efter skat.

Selskabet har løbende fået tilført frisk kapital fra ejerkredsen, som blandt andre består af Pandora-stifterne Winnie Liljeborg og Per Enevoldsen.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra en række af de influencere, der har været tilknyttet bureauet.