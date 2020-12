Dansk kendis-designer skal have tvillinger: - Det er helt sindssygt

Der skal nok blive noget at se til hos kendis-designeren Søren Le Schmidt, når vi rammer de varme måneder i det nye år.

Han venter nemlig tvillinger sammen med kæresten Nikoline.

Det skriver han på Instagram.

Til Ekstra Bladet fortæller designeren, at han naturligvis er ovenud lykkelig for nyheden om familieforøgelsen.

- Ej, men det er jo helt sindssygt. Det er simpelthen så vildt, siger han og uddyber grunden til, at parret er overraskede over, at de skal være forældre til to.

- Jamen der er ingen i vores familie, der har fået tvillinger, så det havde vi slet ikke tænkt var en mulighed, siger han med et grin.

De to kommende forældre skal have to drenge, men der er endnu ikke taget en fast beslutning omkring, hvad navnene skal være.

- Det er lidt svært. Man vil jo på en måde gerne have, at det er to navne, der passer sammen, men vi har ikke besluttet noget endnu. Vi har en note i telefonen, så der ryger lidt på og taget lidt af, men vi prøver bare at kræse os ind på noget lige nu, fortæller designeren, hvis kjoler bliver brugt af flere af de største kendisser i Danmark.

Parret er ofte på den røde løber sammen. Om der bliver tid til det efter fødslen af de to drenge vides endnu ikke. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke nervøse

Og selvom der er nok af gode erfaringer fra venner og familie, er parret ikke så nervøse for at få to nyfødte på en gang.

- Det første folk siger er naturligvis 'tillykke', men bagefter er det, at det da nok bliver hårdt. Altså, selvfølgelig bliver det hårdt, men det bliver jo klart mest fantastisk, siger han med et grin.

Parret er sat til at blive forældre i midten af juni. Heldigt for dem er mange af deres venner også i gang med at blive forældre.

- Jeg tænker, vi får en sjov sommer. Vores gode venner Mads (Langer red.) og Julie er også gravide, så vi får allesammen børn samtidig. Det skal nok blive rigtig hyggeligt, lyder det.

Søren Le Schmidt har designet tøj til blandt andre kronprinsesse Mary, Drew Sycamore og Sarah Grünewald.

Sørens shows er altid velbesøgt af de danske kendte. Her ses han med Trine Dyrholm og Lise Nørgaard. Foto: Anthon Unger

