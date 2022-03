Dansk kendis har fundet kærligheden

Da komikeren og skuespilleren Gordon Kennedy troppede op til reception i anledning af sin gamle makker Timm Vladimirs nye kogebog onsdag, var det i selskab med kæresten, Katja Jensen.

De to mødte hinanden under Esbjerg Festuge i august sidste år og har været sammen lige siden.

Det fortæller parret til Billed-Bladet.

- Vi har det rigtig skønt, lyder det fra Gordon Kennedy ifølge ugebladet.

De bor begge i København, men ikke under samme tag, tilføjer Katja Jensen til Se og Hør.

- Vi er et cola-par - couples living apart - som hun forklarer til ugebladet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Gordon Kennedy, der dog oplyser, at han ikke har tid til at stille op til interview grundet optagelser.

'Jeg er meget glad for Katja, og ja, det er nyt og dejligt', skriver han i en kortfattet sms.

Til daglig arbejder Katja Jensen ifølge Se og Hør inden for kontor og marketing - noget helt andet end Gordon Kennedy, som har været en del af underholdningsbranchen siden 1990'erne.

Her begyndte hans professionelle parløb med Timm Vladimir, blandt andet i DR's ungdomsprogram 'Transit' og filmen 'Stjerner uden hjerner'.

54-årige Gordon Kennedy har en søn og en datter med sin tidligere kone, Henriette, som han blev skilt fra i 2017 efter 15 års ægteskab.