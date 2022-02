Dansk kendis voldsomt til skade under tv-program

Det er ikke bare let som en leg at medvirke i Discovery+-programmet 'Stjerner i trøjen'.

Det har den kendte tv-vært Lisbeth Østergaard måttet sande.

Under sin deltagelse i programmet er hun nemlig kommet heftigt til skade.

Det skriver hun på sin Instagram-profil, hvor hun ligeledes viser billeder af sine ben, der er voldsomt forslåede.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Lisbeth Østergaards ben var noget forslåede. Privatfoto

Til Ekstra Bladet fortæller Lisbeth Østergaard, at hun kom til skade, da hun skulle hoppe fra en skrænt og 13 meter ned i vandet.

- Jeg er jo egentlig vant til at være i vandet. Jeg er vinterbader og elsker vand. Men jeg hopper aldrig fra kanten. Heller ikke bare fra en badebro, for jeg hader at få hovedet under vand. Derfor går jeg altid ned i vandet, siger hun og fortsætter:

- Jeg troede egentlig ikke, at jeg havde problemer med højder, men det viste sig så, at jeg havde, da jeg skulle hoppe ud. Jeg rystede som et espeløv, og jeg var virkelig dødsangst. Jeg fumlede med min hjelm og kunne ikke få den på, så det gik helt galt, siger hun med et grin.

Privatfoto

Meget angstprovokerende

Lisbeth Østergaard valgte dog at trodse sin angst og hoppe, selvom hun var lammet af frygt.

- Det var meget angstprovokerende, også fordi det var den første udfordring, vi skulle igennem. Det var ikke sjovt i øjeblikket, men i dag er jeg glad for, at jeg gjorde det, siger hun og fortsætter:

- Men grunden til, at jeg kommer så meget galt afsted er jo, at jeg ikke hopper på den rigtige måde. Jeg går jo nærmest ud over kanten, og jeg holder mig for næsen som den eneste. Jeg har ikke styr på det. Vi fik at vide, at vi skulle stabilisere og hoppe ud, og jeg gør ingen af delene.

- Derudover ryger hjelmen ned og rammer mit øje, så udover de blå mærker får jeg også en flænge ved øjet, så det gik rigtig godt.

Privatfoto

Alt gjorde ondt

I dagene efter havde Lisbeth Østergaard derfor næsten uudholdelige smerter.

- Alt, vi skulle lave efterfølgende, føltes bare umuligt med de ben. Det gjorde så ondt, og de var så hævede, så det var virkelig nogle lange dage. Men der var ingenting at gøre. Jeg måtte bare bide det i mig. Jeg fik jo at vide, at det ikke var farligt, og at jeg kunne fortsætte, så quitting is not an option.

Lisbeth Østergaard er en af de kendte danskere, der er med i 'Stjerner i trøjen'. Privatfoto

- Hvordan fandt du gejsten til at fortsætte?

- På samme tid, som jeg var afsted, var Ralf (hendes mand, red.) jo afsted i 'Robinson Ekspeditionen', og det hjalp mig at tænke, at det, jeg var igennem, ikke var noget, i forhold til hvad han gik igennem. Jeg havde trods alt en hovedpude, dyne og en seng og fik mad. Det hev mig op, når jeg havde det svært, at tænke på ham.

Du kan se 'Stjerner i trøjen' på Discovery+ og på Kanal 5.