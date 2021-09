Dansk kendispar byder barn to nummer velkommen

Mads Madsen og Laila Friis-Salling er blevet forældre for anden gang

Lykken er stor hjemme hos det danske kendispar bestående af skiløberen Laila Friis-Salling og modellen Mads Madsen.

De er nemlig blevet forældre for anden gang. Denne gang til en lille søn.

Det fortæller parret på Instagram, hvor de begge har delt et billede af deres lille ny.

'Velkommen til verden lille skat', skriver Laila Friis-Salling til sit billede af et par baby-hænder, der knuger om en bamse.

Samme billede har Mads Madsen delt på sin profil.

'Fars dreng - 10.09.2021. 00:19', skriver han og afslører, at parret har fået sig en dreng.

Parret annoncerede tilbage i marts måned, at de ventede sig endnu en guldklump. De har i forvejen datteren Madeleine, som kom til verden midt i corona i april sidste år. Det varede dog ikke længe, før den lille familie voksede til fire.

Til Ekstra Bladet fortæller Laila Friis-Salling, at parret er glade for endelig at kunne byde deres søn velkommen.

'Det er så dejligt. Vi er så glade for, at han er her - og Maddie nu er blevet storesøster til en meget dejlig lille dreng'

Udskød bryllup

Mads Madsen og Laila Friis-Salling udskød sidste år deres bryllup på grund af corona.

Tilbage i marts kunne parret fortælle, at de endnu ikke vidste, hvornår brylluppet skal finde sted, men at de i første omgang har valgt at udskyde det til en gang i 2022.