Dansk kendispar er blevet forældre for anden gang

'Paradise Hotel'-deltageren Jasmin Melina Rendbæk og den tidligere håndboldspiller Fredrik Schilling er blevet forældre for anden gang

Jasmin Melina Rendbæk, der deltog i 'Paradise Hotel' i 2016, og den tidligere håndboldspiller Fredrik Schilling har fået deres andet barn.

På Instagram har Jasmin Melina Rendbæk delt et billede af den lille ny med teksten 'Velkommen til verden min lille skat'.

25-årige Jasmin Melina Rendbæk og 31-årige Fredrik Schilling, der stoppede sin aktive karriere som håndboldspiller i februar, stod frem som kærester i slutningen af 2017 og flyttede få måneder senere sammen.

Sidste efterår fortalte Jasmin Melina Rendbæk Ekstra Bladet om, hvor meget hun glædede sig til at skulle blive mor til barn nummer to.

- Det bliver helt fantastisk at skulle være mor til to, og vi glæder os specielt meget til, at Luna får titlen som storesøster. Hun bliver den sødeste og kærligste storesøster.

- Vi glæder os utroligt meget til at møde vores nye lille menneske og blive en familie på fire til foråret, sagde Jasmin Melina Rendbæk dengang til Ekstra Bladet.

Parret fik deres første barn i 2018, datteren Luna, som nu kan glæde sig over at være blevet storesøster.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Jasmin Melina Rendbæk, men det har endnu ikke været muligt.