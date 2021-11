Dansk kendispar er blevet forældre

Under hele graviditeten er babyen blevet omtalt som 'pomfritten', 'dimsen' og 'dutten'.

Skuespillerparret Anna Stokholm og Simon Stenspil ville nemlig vente med at finde ud af, om de skulle være forældre til en lille dreng eller en pige indtil fødslen.

Nu er det sket nu, og parret har fået en lille søn.

Det afslører de på deres respektive Instagram-profiler:

- Velkommen til verden, lille elskede menneske, skriver den nybagte mor og fortsætter:

- Efter 14 timer og den smukkeste hjemmefødsel kom vores lille søn til verden. Vi havde et drømmeteam af de mest fantastiske fødselshjælpere omkring os, og jeg er dybt taknemmelig helt ind i hjertet.

Det er en drøm, der er gået i opfyldelse.

- Jeg har helt oprigtigt glædet mig hele mit liv til at blive mor, sagde Anna Stokholm til Ritzau i september.

Her fortalte hun videre, at hun håbede, at babyen ville arve sin fars sprudlende personlighed.

- Hvis barnet får noget af den humor og glæde, som Simon har, så tror jeg, vi er godt kørende. Det barn får verdens bedste far, som vil gøre alt for det.

Parret afslørede graviditeten på Anna Stokholms Instagram-profil i august: - Nye eventyr venter med mit yndlingsmenneske over dem alle. Simon, du er den, jeg allerhelst vil dele verdens vildeste oplevelse med, og jeg kan næsten ikke vente til november, skrev hun på det sociale medie. (Arkivfoto). Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

I samme ombæring fortalte Simon Stenspil, hvad han håbede, at barnet ville arve fra sin mor.

- Hvis barnet får noget af den skønhed, som Anna har, og får noget af den disciplin, som jeg mangler, og Anna har, så tror jeg, vi får en kongekombi, sagde Simon Stenspil til Ritzau.

Udover at spille Lis i den historiske dramaserie 'Sygeplejeskolen' er Anna Stokholm også kendt fra komedieserien 'Minklavlerne'.

Simon Stenspil er kendt fra serier som 'Badehotellet', 'Dicte' og 'Rita', og så vandt han 'Vild med dans' i 2018 med dansepartneren Asta Björk.

Den lille ny bliver født ind i en kendt familie. Simon Stenspil er bror til skuespillerinden Cecilie Stenspil, som danner par med kollegaen Troels Lyby.