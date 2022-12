Dansk kendispar er blevet skilt

Skuespiller Christine Gjerulff og komiker Omar Marzouk har efter syv års ægteskab valgt at gå hver til sit.

Det bekræfter skuespiller Christine Gjerluff i en sms til Ekstra Bladet. Hun har dog ikke lyst til at sætte flere ord på deres brud.

Til B.T. fortæller Omar Marzouk, at parret er gået fra hinanden uden det store drama.

'Vi har det okay og skilles som venner, der er ikke det store drama i det', skriver han i en SMS ifølge B.T.

Christine Gjerluff og Omar Marzouk mødte hinanden tilbage i 2011 på Folketeatret, hvor de begge spillede med i en forestilling.

Fire år efter annoncerede det daværende par, at de skulle giftes.

- Han var ikke nede på knæ. Det var bare noget, vi blev enige om, at vi gerne ville. Så på den måde var det helt stille og roligt, fortalte Christine Gjerluff dengang til Her og Nu, hvor hun i samme omgang fortalte, at parret var meget glade for hinanden.

I 2021 købte 'Krig, terror og andre sjove ting'-komikeren og Gjerluff en villa på mondæne Frederiksberg i København til lige præcis ti millioner kroner. For pengene fik parret 230 kvadratmeter at boltre sig på.

Til B.T. fortæller komikeren, at det er uafklaret, hvad der skal ske med den.

Det er ikke Omar Marzouks første skilsmisse. Han var i fem år gift med Dina Vestergaard, som han har to børn med. De blev skilt i 2012.

Christine Gjerluff og Omar Marzouk har sammen en søn på tre år.

