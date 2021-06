Dansk kendispar går fra hinanden

Kærligheden er bristet imellem musikerne Sys Bjerre og Peter Lützen.

Det bekræfter det nu forhenværende kærestepar over for Ekstra Bladet.

'Det er rigtigt, at Peter og jeg ikke er sammen mere,' lyder det i en mail fra Sys Bjerre, der blandt andet er kendt for hits som 'Malene' og 'Kegle'.

Også Peter Lützen, der blandt andet har hittet som en del af gruppen Panamah og Humørekspressen, bekræfter, at de to ikke længere danner par.

'Jeg kan bekræfte, at Sys og jeg ikke danner par længere, men har ikke yderligere kommentarer,' skriver han i en mail til Ekstra Bladet.

Ny kæreste

Søndag fortalte 36-årige Sys Bjerre i 'Go' morgen Danmark', at hun sammen med sin kæreste for nylig er flyttet hjem til sine forældre, hvor de har lavet et slags kollektiv, og derfor alle bor sammen under et tag.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Sys Bjerre i den forbindelse, at hun siden forholdet til Lützen har fået en ny kæreste. Hun har dog endnu ikke mod på at løfte sløret for, hvem den nye flamme er.

'Det nye er så nyt, at jeg ikke rigtig har lyst til at dele det endnu. Kærlighed er der rigeligt af. Den mister man heldigvis aldrig rigtigt, er min erfaring,' skriver hun.

Sys Bjerre fik sit helt store gennembrud med sangen 'Malene'. Foto: Anthon Unger

Stod frem

Sys Bjerre og musikerkollegaen Peter Lützen stod offentligt frem som par i 2018, men havde forinden dannet par i omkring to år.

De har siden lavet musik sammen under kunstnernavnet Sys&Peter, hvor de blandt andet udgav singlen 'Månens barn'.

De to har kendt hinanden i mange år - som børn gik de nemlig til violin sammen. Men det var først, da Peter Lützen med Panamah for omtrent ti år siden blev signet på Universal, der også var Sys Bjerres pladeselskab, at de fik et godt øje til hinanden.

- Vi har haft mange gode snakke i rygeområder. Men det var først her forrige år, at vi, efter noget med en Tolstoj-roman og noget julehalløj, røg ind i en Instagram-chat, som førte til, at vi mødtes på Amigo Bar samme nat. Der startede den samtale, som har varet i snart to år nu, fortalte Sys Bjerre i den forbindelse til Ritzau.

I dag laver Sys Bjerre og Peter Lützen ikke længere musik sammen, men de er i øjeblikket begge aktuelle med ny musik.

I fredags udgav Sys Bjerre således albummet 'Lad os lave noget smukt før vi dør', mens Lützen lige nu er aktuel med singlen 'Stikker i hjertet'.