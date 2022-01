Dansk kendispar går fra hinanden

For blot tre måneder siden kunne politikeren og forfatteren Manu Sareen glædeligt fortælle, at han var blevet kærester med 32-årige Simona Popovic, som han var hovedkulds forelsket i.

Men det er nu slut, for kærligheden er bristet imellem Manu Sareen og hans tidligere modelkæreste, Simona Popovic.

Det bekræfter 54-årige Sareen og hans ekskæreste over for Ekstra Bladet.

'Ja, det er rigtigt,' lyder det i en SMS fra Manu Sareen, der fortsætter: 'Vi vil desværre noget forskelligt omkring fremtiden, selvom vi stadig elsker hinanden - Simona vil naturligvis gerne have børn, og det kan jeg sagtens forstå, og jeg har fået dem jeg skulle have.'

Forskellige behov

Selvom beslutningen har været svær at træffe for begge parter, har den ifølge Manu Sareen været helt på sin plads, fordi deres behov om børn stak i hver sin retning.

'Det er virkelig to behov, der ikke mødes, selvom vi har vendt enhver sten for at finde en løsning. Derfor er det også mest fair, at vi slipper hinanden fri allerede nu, uagtet hvor trist det er for os begge. Det er ikke rimeligt at trække det ud,' uddyber Manu Sareen.

'Nu bliver udfordringen at prøve at blive de bedste venner, for vi vil stadig gerne være en del af hinandens liv,' tilføjer han.

Der er 22 år mellem det forhenværende kærestepar, hvilket politikeren tidligere gav udtryk for ikke betød noget for deres forhold.

- Det er ikke noget, vi tænker over. Det er det, der er sjovt med kærlighed og forelskelse. Det bryder grænser. Både seksualitet, etnicitet og alder. Man kan ikke gøre for, hvem man forelsker sig i, og jeg er meget glad for Simona, sagde Manu Sareen i oktober.