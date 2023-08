Dansk kendispar gift

For musicalstjerne Andrea Lykke Oehlenschlæger og musiker Ludvig Brygmann var torsdag formentlig en dag ud over det sædvanlige.

Her sagde de nemlig ja til at følges ad resten af livet som mand og kone på Københavns Rådhus. Det afslører Ludvig Brygmanns far, Martin Brygmann, i en story på Instagram.

Det nybagte ægtepar, der tidligere i år blev forældre til datteren Vilde, blev forlovet sidste forår under en ferie, hvor Ludvig Brygmann friede til Andrea Lykke Oehlenschlæger.

- Det kom som en stor overraskelse på en hyggelig, lille ferie til Amsterdam. Jeg er stadig meget overrasket, men lykkelig og ser frem til den store dag, sagde hun dengang til Ekstra Bladet.

Gravid under 'Vild med dans'

25-årige Andrea Lykke Oehlenschlæger medvirkede i seneste sæson af 'Vild med dans', hvor hun sammen med dansepartner Eugen Miu klarede sig til program tre.

Selvom hun røg hurtigt ud, var hun dog ikke alt for trist over sit exit. Hun fandt nemlig undervejs i dansetræningen ud af, at hun var gravid.

Andrea Lykke Oehlenschlæger og Eugen Miu røg ud af 'Vild med dans' som det andet par. Foto: Henning Hjorth

'Helt naiv og uvidende om, hvor hårdt det kan være at være gravid i første trimester, mødte jeg op i træningslokalet. Puha, hvor har det dog været hårdt og ulideligt til tider.'

'Dans og kvalme konstant samt opkastninger dagligt er ikke en god kombi! Spanden/posen har været min tro følgesvend. Men jeg kom heldigvis nogenlunde igennem fredagene,' skrev hun på Instagram i den forbindelse.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra det nygifte par, men det har endnu ikke været muligt.

