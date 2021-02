Dansk kendispar i fælles projekt: - Overraskende nemt

Parret har med bogen kunnet udnytte deres forskellige styrker til fulde.

- Da det her blev en mulighed, synes vi, det var det hyggeligt at slå pjalterne sammen. Thomas er vant til at skrive, og det musikalske ben var en god mulighed for mig, fortæller Emilie, der tidligere har sunget i Pigekoret.

- Jeg elsker at høre, når Emilie synger, så alene det at lave noget, hvor vi kunne udnytte, at hun synger, er fantastisk. Jeg falder nærmest i søvn, når hun synger, siger Thomas Skov Gaardsvig.