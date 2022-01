Dansk kendispar jubler: Vi skal giftes

Den tidligere fodboldstjerne Anders Lindegaard og modellen Sofie Bording havde noget ekstra at fejre, da de hoppede ind i 2022 nytårsaften.

Lindegaard har nemlig været på knæ, og de to skal derfor giftes.

Det afslører de i et fælles opslag på Instagram.

'Vi skal giftes', skriver de efterfulgt af en række billeder, hvor de lykkeligt omfavner og kysser hinanden.

Samtidig får man et glimt af Bordings forlovelsesring.

'Familie er alting'

I et andet opslag fortæller Sofie Bording, at hun er ovenud lykkelig i kølvandet på frieriet.

'Vores liv sammen vil altid være en god miks af leverpostej og caviar. Vi skifter en masse bleer (snart endnu flere), vores sidste feriedestination var Mallorca og ikke Maldiverne, men jeg ville ikke ønske det anderledes', skriver hun og fortsætter:

'Familie er alting, og vi, du og jeg, er kernen i vores. Jeg kan ikke vente med at fejre netop det - os. Jeg elsker dig til stjernerne og tilbage, og selvom du spurgte mig, om jeg ville gifte mig med dig nytårsaften, så du var sikker på, at du aldrig ville glemme den dag, vi blev forlovet, skriver hun efterfulgt af en grinende emoji.

Under billederne vælter det ind med lykønskninger til det nyforlovede par.

'Åååh skat. Største tillykke. Så meget for jer at fejre i 2022', skriver modellen Mathilde Gøhler, mens en lang række andre kendte fortsætter i samme spor.

Venter sig

Parret har da også rigtig nok meget at fejre i 2022.

Sofie Bording venter nemlig parrets andet barn, som kommer til verden i det nye år.

'I to måneder klagede Sofie over sin manglende appetit på snacks. Hun begyndte at føle sig syg og talte om at se lægen for at blive tjekket. Vi overvejede aldrig det indlysende, og det ramte os som et lyn fra en klar himmel. Endnu en baby!', skrev Anders Lindegaard, da parret afslørede deres familieforøgelse på de sociale medier.

'Lige da de søvnløse nætter blev mindre søvnløse, starter vi forfra. Og vi kunne bogstaveligt talt ikke være lykkeligere. Kan ikke vente med at møde vores lille baby'.

Sofie Bording fødte parrets første barn, en søn, i august 2020. Foto: Privat

Parrets første barn kom til verden i august 2020.