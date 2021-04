Dansk kendispar venter barn

Lykken er i øjeblikket stor hjemme hos skuespiller Lykke Sand og rapperen USO.

Parret, der har været sammen siden 2016 og blev gift i 2019, skal nemlig være forældre for første gang.

Det afslører Lykke Sand på sin Instagram-profil, hvor hun har lagt et fint billede op af sig selv, hvor den gravide mave tydeligt ses.

- Lyden af bølgeskulp er en af mine yndlingsmelodier, skriver hun til billedet.

Anderledes graviditet end ventet

Parret skal have sig en sommerbaby og glæder sig meget. Ventetiden har dog ikke været helt, som de ellers havde planlagt det.

Det fortæller Lykke Sand til Ekstra Bladet.

- Vi er glade og spændte og glæder os meget til at møde det lille menneske. Det er jo en lidt skør tid at være gravid i - jeg havde rigtig set mig selv gå til både gravid-yoga og i svømmehallen, og USO og jeg skulle bruge denne her tid på at være date-agtige i biografen og på restaurant. Vi kan måske lige nå lidt, når det hele åbner op igen, fortæller den 39-årige skuespillerinde, der fysisk har haft en god graviditet.

- Jeg har haft det godt hele graviditeten igennem og er først nu i slutspurten blevet lidt mere begrænset med en tungere og trættere krop. Men alt er godt og både kærligheden og taknemmeligheden er ufattelig stor, fortæller hun.

Lykke Sand og USO er ikke det eneste stjerne-par, der glæder sig til familieforøgelse.

